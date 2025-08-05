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桃園綠線捷運潛盾機再發進 拚2027貫通10條隧道

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運綠線工程如火如荼進行中，第9部潛盾機近日下地，預計明年8月貫通G06陽明公園站往G05小大湳站的隧道。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線工程如火如荼進行中，第9部潛盾機近日下地，預計明年8月貫通G06陽明公園站往G05小大湳站的隧道。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園捷運綠線拚2030年全線通車，桃園到八德地下段工程如火如荼進行中，市府捷運工程局今宣布第9部潛盾機下地，預計明年8月貫通陽明運動公園到小大湳站之間路段。施工單位表示，此次挖掘過程將經過國道2號地底，工程有一定難度，將努力克服挑戰。

桃園捷運綠線日前列車上軌道動態測試，雖然多數路段相關設備還在施作，行駛範圍僅止於G13站到G14站之間的高架段，但工程單位有信心明年底能完工。

捷工局長劉慶豐今接受廣播電台專訪時提到，如果明年底能通車到G11藝文特區站，2028年通車到G08景福宮站應該不是問題，2030年想全線通車則要繼續努力。

劉慶豐說，現在距離2030年還有幾年時間，無法保證工程期間沒有其他外力因素干擾，眼下最重要的事情就是認真拚進度。

捷工局指出，綠線第9部潛盾機已從G06陽明公園站往G05小大湳站發進，路線全長約1.3公里，預計明年8月貫通。此次隧道採取疊式隧道工法，意即隧道採上下2層方式挖掘，貫通後隧道剖面會呈現數字「8」的模樣，由於還要行經國道2號高架橋下基地，對工程技術和安全監控都是一大挑戰。

劉慶豐表示，綠線在八德共有10條隧道，已接連啟動5部潛盾機，目前已貫通2條，預計今年底最多會有7部潛盾機同時發進，施工團隊除嚴格把關安全，也目標2027年全部貫通。

桃園捷運綠線工程如火如荼進行中，第9部潛盾機近日下地，預計明年8月貫通G06陽明公園站往G05小大湳站的隧道。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線工程如火如荼進行中，第9部潛盾機近日下地，預計明年8月貫通G06陽明公園站往G05小大湳站的隧道。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園 捷運 國道

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