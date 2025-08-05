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審計室揭竹市逾6成地區無公車可搭 市府闢先導公車因應

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市遭審計室指出超過6成區域無公車服務，還有人口密集地區未納入路網，民眾通勤不便。記者黃羿馨／攝影
新竹市遭審計室指出超過6成區域無公車服務，還有人口密集地區未納入路網，民眾通勤不便。記者黃羿馨／攝影

新竹市遭審計室指出超過6成區域無公車服務，還有人口密集地區未納入路網，民眾通勤不便。市府回應，新竹市與鄰近縣市、區域提供多元軌道與公車服務，整體公共運輸涵蓋率達91%，去年12月已新闢先導公車路線，展現推動公共運輸之決心。

新竹市審計室報告，市府為提供民眾公路公共運輸服務，委託新竹汽車客運股份有限公司等5家業者辦理市區客運，交通部2021至2024年核定補助新竹市區客運總額達1.1億元，但實際服務效能仍未普及。

報告指出，經運用運輸資料流通服務平台及電信信令人口統計資料分析，市區公車涵蓋區域占整體比率為39.56%，顯示尚有60.44%區域未設公共運輸服務，且其中7.76%區域之人口數高於竹市平均，顯示人口密集地區未納入路網，公車服務涵蓋率仍有待提升。

此外，2024年度市區汽車客運載客總人次為398萬餘人次，營運路線共計26條，但仍有多條路線超載，尖峰時段民眾難以上車，包括新竹客運藍線1區、國光客運182路等，針對長期班次不足、站點設計未符需求等問題，審計單位已函請市府研議改善。

新竹市政府表示，去年12月已新闢先導公車路線，展現推動公共運輸之決心，並將視客運業者營運量能，研議適時增班，以回應民眾乘車需求。市府交通處補充，新竹市與鄰近縣市、區域提供多元的軌道與公車服務市民，包括台鐵、市區公車、幸福小黃、公路客運、園區巡巴服務，整體公共運輸涵蓋率達91%。

新竹 公車路線 公共運輸

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