快訊

獨／起底！砍死無限夢想老闆詹智能 凶嫌曾涉台北萬華鑽石大樓槍擊案

國家級警報響！雙北雨彈升級「豪雨特報」 氣象署：慎防冰雹、雷擊

成千上萬隻蟑螂從天而降！睡到一半公寓天花板突裂開 她嚇瘋深夜逃家

桃園海客季開幕推8大主題客庄樂遊 蘇俊賓力推米寶路跑玩水槍跑馬拉松

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓宣布2025桃園海客開幕，今年米寶水槍路跑、首辦夜宿永安8大主題，讓民眾親子暑假客庄遊。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓宣布2025桃園海客開幕，今年米寶水槍路跑、首辦夜宿永安8大主題，讓民眾親子暑假客庄遊。記者曾增勳／攝影

桃園市副市長蘇俊賓今天上午出言新屋區永安海螺館舉辦2025桃園海客季聯合開幕記者會，宣布今年海客季即日起至8月31日，推出米寶水槍路跑、首度辦理夜宿永安、海客嘉年華總共8大主題活動，蘇俊賓說，特別整合跨局長能量舉辦，米寶路跑、夜宿永安活動讓民眾親子暑假尾聲體驗海陸客庄樂園。

今年桃園海客季第十年舉辦，延續過去海客文化，以「海陸遊樂園」為主題，客家局攜手體育、農業局、新屋區公所、中壢區漁會合作擴大辦理，推出米寶水槍路跑、千人牽罟、夜宿永安、海客嘉年華、踩點集章、海客小旅行、食魚教育與星繽樂演唱會8大主題活動，讓民眾在盛夏期間體驗海客文化，感受新屋客庄風情。

蘇俊賓以他參加米寶水槍路跑第三年經驗。表示，桃園是客家第一庄，新屋又是全國唯一海客克文化的保留區，今年海陸嘉年華下半年帶給大家精彩活動，首次辦理夜宿永安，米寶路跑是全國唯一可以邊路跑一邊玩水槍的馬拉松，配合食魚教育，希望在暑假尾聲讓所有大小朋友度過深具教育意義、玩樂的暑假。

市府客家局長范姜泰基表示，今年海客季整合很多的位辦理很多活動，8月23日早上舉辦4000人米寶水槍路跑，整天海螺管園區活動多，此外首次舉辦2場夜宿永安新體驗，還有小旅行，整個8月提供民眾滿滿的海客新體驗。

去年反應熱烈的米寶水槍路跑，今年加入更多闖關障礙賽及超大海螺滑水道、戲水池遊具，打造獨特的海客遊樂園，當天安排大小朋友喜歡的海客音樂趴，還有海客挑戰賽推出堆(修)石滬、牽罟體驗關卡，會場周邊的「海客潮市集」，將打造一場客味滿滿的假日派對。

今年更推出服飾設計師呂學政與在地客家鄉親，跨領域策畫「永續潮起、海客豐收」特展，串聯新屋在地協會與創生據點，推出「新屋8景」集章活動，民眾完成海螺館參觀特展領取集章明信片，再至7處好玩據點集章後，兌換限量獎品，海客小旅行及夜宿永安等活動，即日起開放報名，海客季詳細內容及報名資訊請上桃園市政府客家事務局官網。

桃園市副市長蘇俊賓（左二）宣2025桃園海客開幕，參觀永續潮起海客豐收特展及拍照。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（左二）宣2025桃園海客開幕，參觀永續潮起海客豐收特展及拍照。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（左二）宣2025桃園海客開幕，參觀永續潮起海客豐收特展及拍照。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（左二）宣2025桃園海客開幕，參觀永續潮起海客豐收特展及拍照。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓宣布2025桃園海客開幕，今年米寶水槍路跑、夜宿永安8大主題，歡迎民眾親子暑假客庄遊。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓宣布2025桃園海客開幕，今年米寶水槍路跑、夜宿永安8大主題，歡迎民眾親子暑假客庄遊。記者曾增勳／攝影

路跑 客家 桃園

延伸閱讀

100年才能清完…石棉廢料成隱形殺手 蘇俊賓喊話中央正視危機

王世堅籲823罷免撤案遭黨內圍剿 蘇俊賓親繪「孤單的恰吉」送暖

大罷免讓台灣全輸！蘇俊賓千字文籲賴清德：手握權力才能遞橄欖枝

桃園「首席廚師」賽善用在地食材 蘇俊賓提惜食3階論

相關新聞

美國調升關稅 竹市33%企業盼中央紓困、18%擬拓展新市場

為因應美國調升關稅帶來衝擊，新竹市政府今召開第3次應變專案小組會議，代理市長邱臣遠指出，已完成竹市500家企業衝擊影響評...

7億打造！桃園觀音200床長照機構今動土 2027年完工

衛福部規畫在桃園市觀音區大坡腳樂活園區興建住宿型長照機構，經過多年今天終於舉辦動土典禮，不再只聞樓梯響。部立桃園醫院表示...

桃園綠線捷運潛盾機再發進 拚2027貫通10條隧道

桃園捷運綠線拚2030年全線通車，桃園到八德地下段工程如火如荼進行中，市府捷運工程局今宣布第9部潛盾機下地，預計明年8月...

審計室揭竹市逾6成地區無公車可搭 市府闢先導公車因應

新竹市遭審計室指出超過6成區域無公車服務，還有人口密集地區未納入路網，民眾通勤不便。市府回應，新竹市與鄰近縣市、區域提供...

桃園海客季開幕推8大主題客庄樂遊 蘇俊賓力推米寶路跑玩水槍跑馬拉松

桃園市副市長蘇俊賓今天上午出言新屋區永安海螺館舉辦2025桃園海客季聯合開幕記者會，宣布今年海客季即日起至8月31日，推...

快捷9號8月12日起每日增至25班 增陽交大博愛校區與學園商場站

為持續提升新竹縣市區公共運輸服務品質，新竹縣政府今天宣布，快捷9號公車路線從8月12日啟動第三階段試營運，不僅新增7班次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。