桃園海客季開幕推8大主題客庄樂遊 蘇俊賓力推米寶路跑玩水槍跑馬拉松

桃園市副市長蘇俊賓今天上午出言新屋區永安海螺館舉辦2025桃園海客季聯合開幕記者會，宣布今年海客季即日起至8月31日，推出米寶水槍路跑、首度辦理夜宿永安、海客嘉年華總共8大主題活動，蘇俊賓說，特別整合跨局長能量舉辦，米寶路跑、夜宿永安活動讓民眾親子暑假尾聲體驗海陸客庄樂園。

今年桃園海客季第十年舉辦，延續過去海客文化，以「海陸遊樂園」為主題，客家局攜手體育、農業局、新屋區公所、中壢區漁會合作擴大辦理，推出米寶水槍路跑、千人牽罟、夜宿永安、海客嘉年華、踩點集章、海客小旅行、食魚教育與星繽樂演唱會8大主題活動，讓民眾在盛夏期間體驗海客文化，感受新屋客庄風情。

蘇俊賓以他參加米寶水槍路跑第三年經驗。表示，桃園是客家第一庄，新屋又是全國唯一海客克文化的保留區，今年海陸嘉年華下半年帶給大家精彩活動，首次辦理夜宿永安，米寶路跑是全國唯一可以邊路跑一邊玩水槍的馬拉松，配合食魚教育，希望在暑假尾聲讓所有大小朋友度過深具教育意義、玩樂的暑假。

市府客家局長范姜泰基表示，今年海客季整合很多的位辦理很多活動，8月23日早上舉辦4000人米寶水槍路跑，整天海螺管園區活動多，此外首次舉辦2場夜宿永安新體驗，還有小旅行，整個8月提供民眾滿滿的海客新體驗。

去年反應熱烈的米寶水槍路跑，今年加入更多闖關障礙賽及超大海螺滑水道、戲水池遊具，打造獨特的海客遊樂園，當天安排大小朋友喜歡的海客音樂趴，還有海客挑戰賽推出堆(修)石滬、牽罟體驗關卡，會場周邊的「海客潮市集」，將打造一場客味滿滿的假日派對。