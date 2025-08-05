快捷9號8月12日起每日增至25班 增陽交大博愛校區與學園商場站
為持續提升新竹縣市區公共運輸服務品質，新竹縣政府今天宣布，快捷9號公車路線從8月12日啟動第三階段試營運，不僅新增7班次，也同步延伸「陽明交大博愛校區」與「學園商場」2處停靠站點，以利各使用族群於不同時段使用。
新竹縣政府交旅處長陳盈州今天在縣務會報表示，快捷9號公車路線自今年2月試營運啟動以來，已逐漸趨穩，截至6月底累計搭乘人次達18117人，顯示路線規畫已逐漸獲得通勤族認同。
為了增進放學尖峰時段通勤學便利，縮短離峰時間班距和照顧夜間補習、工作的族群，這次新增2班尖峰班次、4班離峰班次及1班夜間班次，皆為無障礙班次，以及微調返程發車，17:20班次調整為17:30班次，並於陽明交大發車，以利各使用族群於不同時段使用。
第三階段上線後，快捷9號每日班次預計可增加至25班次（往程13班次、返程12班次，含原第二階段發車班次)，持續依照竹縣市區公車票價進行收費(二段式收費)，並可搭配使用縣府桃竹竹苗通勤定期票與敬老愛心卡。
陳盈州說，除了班次調整，本次試營運也擴大服務範圍，新增「陽明交大博愛校區」與「學園商場」兩處停靠站。「陽明交大博愛校區」站點是配合中央公車進校園政策所設置，有助於師生通勤竹北高鐵站及竹北客家文化學院；「學園商場」站則便利民眾前往新竹市區熱門據點如新竹公園、市立動物園、市立體育場與假日花市，進一步強化大新竹生活圈的交通連結，鼓勵民眾多加搭乘。
近期竹北市公所宣布「雙市黃金通學線」自9月新學期起擴大路線範圍，新增「竹北市公所站」和「建功高中站」，方便學生上下學接駁。對此，新竹縣長楊文科今天也關心路線是否會重複？陳盈州回應，這兩個路線不同，且快捷9號的運量在尖峰時刻幾乎班班客滿，尖峰時段約30到35人搭乘，早上6點15、30、45分的乘客數最多，都能準時到校。目前離峰班次因有經過中醫大、家樂福、新竹高鐵站等，乘客數也逐漸增加。
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