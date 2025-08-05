快訊

獨／起底！砍死無限夢想老闆詹智能 凶嫌曾涉台北萬華鑽石大樓槍擊案

國家級警報響！雙北雨彈升級「豪雨特報」 氣象署：慎防冰雹、雷擊

成千上萬隻蟑螂從天而降！睡到一半公寓天花板突裂開 她嚇瘋深夜逃家

聽新聞
0:00 / 0:00

年減碳逾500公噸 新竹市推低碳計畫最高補助20萬

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市環保局推動「低碳永續家園」補助各里辦公處、機關學校及10戶以上住宅社區落實建築綠化及低碳行動項目，明湖里利用雨水回收系統成功節水減碳。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局推動「低碳永續家園」補助各里辦公處、機關學校及10戶以上住宅社區落實建築綠化及低碳行動項目，明湖里利用雨水回收系統成功節水減碳。圖／新竹市政府提供

新竹市環保局推動「低碳永續家園」補助各里辦公處、機關學校及10戶以上住宅社區落實建築綠化及低碳行動項目，截至去年已補助共計108處，減碳效益每年超過500公噸。今年持續開放補助，總經費80萬元，申請上限為20萬元，即日起至8月15日止開始申請。

新竹市環保局指出，為協助市民規畫具有在地特色的低碳改造措施，透過輔導訪查、辦理因應氣候變遷教育培訓等多元方式，至去年為止，已補助村里社區、機關、學校等共計108處，落實建築綠化及低碳行動項目，新增綠化面積共計5193平方公尺，每年節電約57萬度、節水量約642公噸，減碳效益每年超過500公噸，成果豐碩。

環保局表示，新竹市每年積極輔導區里及社區，體察自身資源、條件及需求，執行因地制宜的減碳作為，提高環境品質，並參與低碳永續家園評等認證，目前轄內122里整體參與率達100%，評等認證成果包含銀級4里、銅級34里，為落實聯合國永續發展目標SDG11永續城市，期盼透過行動項目改造補助，為市民創造綠色永續的未來。

環保局提醒，相關低碳永續家園行動項目改造補助辦法已公告於環保局網站，申請單位可因地制宜，以低碳永續家園6大面向「生態綠化、綠色運輸、綠能節電、資源循環、永續經營、低碳生活」之改造項目申請，受理截止日期為8月15日，歡迎符合資格的4大類對象，踴躍提出申請，若有補助申請相關問題，可致電03-5368920分機8036，將有專人竭誠熱心服務。

環保局補充，環境部自2012年起推動低碳永續家園認證評等制度，評等等級包括「銅級」及「銀級」。新竹市「市層級」獲評銀級，「區層級」香山區獲銀級、東區與北區獲銅級，「里層級」參與率達100%。期望透過低碳永續家園改造補助，結合在地特色的低碳行動項目，持續精進晉級，提升評等認證率。

新竹市環保局推動「低碳永續家園」補助各里辦公處、機關學校及10戶以上住宅社區落實建築綠化及低碳行動項目，三民國小利用植栽打造綠色圍牆。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局推動「低碳永續家園」補助各里辦公處、機關學校及10戶以上住宅社區落實建築綠化及低碳行動項目，三民國小利用植栽打造綠色圍牆。圖／新竹市政府提供

低碳 永續 環保局

延伸閱讀

遭詐騙損失逾百萬 新竹婦人店鋪生意困頓又背稅債

躺著就中獎？這縣市省電賺翻 有人一口氣抱走10萬元

富邦揭露減碳作為

正隆 完成77億永續聯貸

相關新聞

美國調升關稅 竹市33%企業盼中央紓困、18%擬拓展新市場

為因應美國調升關稅帶來衝擊，新竹市政府今召開第3次應變專案小組會議，代理市長邱臣遠指出，已完成竹市500家企業衝擊影響評...

7億打造！桃園觀音200床長照機構今動土 2027年完工

衛福部規畫在桃園市觀音區大坡腳樂活園區興建住宿型長照機構，經過多年今天終於舉辦動土典禮，不再只聞樓梯響。部立桃園醫院表示...

桃園綠線捷運潛盾機再發進 拚2027貫通10條隧道

桃園捷運綠線拚2030年全線通車，桃園到八德地下段工程如火如荼進行中，市府捷運工程局今宣布第9部潛盾機下地，預計明年8月...

審計室揭竹市逾6成地區無公車可搭 市府闢先導公車因應

新竹市遭審計室指出超過6成區域無公車服務，還有人口密集地區未納入路網，民眾通勤不便。市府回應，新竹市與鄰近縣市、區域提供...

桃園海客季開幕推8大主題客庄樂遊 蘇俊賓力推米寶路跑玩水槍跑馬拉松

桃園市副市長蘇俊賓今天上午出言新屋區永安海螺館舉辦2025桃園海客季聯合開幕記者會，宣布今年海客季即日起至8月31日，推...

快捷9號8月12日起每日增至25班 增陽交大博愛校區與學園商場站

為持續提升新竹縣市區公共運輸服務品質，新竹縣政府今天宣布，快捷9號公車路線從8月12日啟動第三階段試營運，不僅新增7班次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。