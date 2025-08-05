年減碳逾500公噸 新竹市推低碳計畫最高補助20萬

新竹市環保局推動「低碳永續家園」補助各里辦公處、機關學校及10戶以上住宅社區落實建築綠化及低碳行動項目，截至去年已補助共計108處，減碳效益每年超過500公噸。今年持續開放補助，總經費80萬元，申請上限為20萬元，即日起至8月15日止開始申請。

新竹市環保局指出，為協助市民規畫具有在地特色的低碳改造措施，透過輔導訪查、辦理因應氣候變遷教育培訓等多元方式，至去年為止，已補助村里社區、機關、學校等共計108處，落實建築綠化及低碳行動項目，新增綠化面積共計5193平方公尺，每年節電約57萬度、節水量約642公噸，減碳效益每年超過500公噸，成果豐碩。

環保局表示，新竹市每年積極輔導區里及社區，體察自身資源、條件及需求，執行因地制宜的減碳作為，提高環境品質，並參與低碳永續家園評等認證，目前轄內122里整體參與率達100%，評等認證成果包含銀級4里、銅級34里，為落實聯合國永續發展目標SDG11永續城市，期盼透過行動項目改造補助，為市民創造綠色永續的未來。

環保局提醒，相關低碳永續家園行動項目改造補助辦法已公告於環保局網站，申請單位可因地制宜，以低碳永續家園6大面向「生態綠化、綠色運輸、綠能節電、資源循環、永續經營、低碳生活」之改造項目申請，受理截止日期為8月15日，歡迎符合資格的4大類對象，踴躍提出申請，若有補助申請相關問題，可致電03-5368920分機8036，將有專人竭誠熱心服務。