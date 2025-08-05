中西醫整合治療啟動 新竹馬偕兒醫助腦麻兒童突破發展瓶頸

為提升腦性麻痺兒童的復健成效，新竹市立馬偕兒童醫院正式推動「中西醫合療模式」，整合中醫針灸與西醫復健，提供更完整的照護方案，幫助病童突破發展瓶頸。新竹馬偕兒童醫院指出，該療法在馬偕體系累積多年臨床經驗，並顯示對改善運動與語言功能具有正向效益。

新竹馬偕兒童醫院指出，一名實際接受治療的3歲孩童恩恩（化名）為例，因早產導致腦部受損，過去雖持續接受復健，進展卻始終有限，引入中西醫合療模式半年後，他從原本僅能依靠助行器站立，進步到可自行扶牆行走3至5公尺，語言能力也從單字躍升為能說出簡短句子，實證顯示整合療法能有效協助病童跨越限制，邁出關鍵復原的一步。

新竹馬偕兒童醫院表示，恩恩由兒童神經內科診斷為痙攣型雙側性腦性麻痺，自1歲起接受傳統物理、職能及語言治療，但接近3歲時復健進度明顯停滯。家長在了解中醫針灸療法具輔助成效後，決定嘗試合療方式。半年以來穩定接受中西醫協同治療，不僅動作能力持續進展，精細動作也有明顯改善，從需人協助進食，到能自行使用湯匙與吸管水壺。語言能力亦同步增進，能說出「我要吃麵」、「媽媽陪我玩」等完整句子，顯示合療能全面促進兒童整體發展的潛力。

新竹馬偕兒童醫院中醫科主治醫師劉永晴指出，腦性麻痺雖無法完全根治，但大腦在嬰幼兒階段具有高度可塑性，若能及早介入，有望改善神經發展與運動功能。整合治療以針灸為核心，建議每週進行2次，每次留針約30分鐘。劉醫師說明，療程以「頭皮針」為主。

主要穴位包含百會、四神針、智三針、顳三針、運動區、語言區，可針對語言及動作功能進行刺激與調節。同時根據個別病童症狀，再搭配身體穴位如合谷、曲池、足三里、陽陵泉等，幫助降低肌張力、增進肢體平衡協調。針對較怕針的孩童，初期可採雷射針灸進行部分穴位刺激，亦可視情況搭配小兒推拿或揑脊，循序建立治療信心，進一步提升療效。

兒童神經內科主任李松澤表示，中西醫合療模式能有效突破傳統療法的侷限，從單一治療轉向多元支持，為病童創造更多成長機會。他強調：「透過不同醫療觀點的結合，讓復健不再只是等待進步，而是主動創造孩子發展的可能性。」