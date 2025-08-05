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竹縣科技執法助攻！車不讓人取締增2114件 上半年的行人死亡人數0

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府警察局持續推動行人有序專案，強化科技交通執法。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府警察局持續推動行人有序專案，強化科技交通執法。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府警察局推動「行人有序」專案，強化科技交通執法，啟用後至今年6月共取締「車不停讓行人」3836件，較前一年同期(2023年7月至2024年6月)取締1722件，共增加2114件（123%）。「行人違規」部分，取締286件，較前一年同期取締110件增加176件（160%）。警察局表示，今年上半年的行人死亡人數0人，受傷人數也下降，將持續推動相關政策。

竹縣警察局表示，為了為配合交通部推動的人本交通政策，於去年7月1日起，在竹縣竹北市光明六路東一段與自強北路口、竹北市自強南路與自強南路59巷口、新豐鄉新興路與建興路口、竹東鎮北興路與東林路口、關西鎮正義路與中山路口等5處建置並啟用科技執法系統，取締車不停讓行人及闖紅燈。

啟用後至今年6月，共取締「車不停讓行人」3836 件，較前一年同期取締1722件增加2114件(123%)；另有關「行人違規」部分，取締286件，較前一年同期取締110件增加 176 件(160%)，顯示警方為了達到防制交通事故及保障用路人安全等目標，確實對駕駛人與行人違規等行為提升了執法密度。

經縣警局統計新竹縣今年1至6月A1類交通事故行人死亡人數0人，較去年同期5人減少5人(-100%)，受傷人數238人，較去年同期280人減少42人(-15%)，顯示透過交通執法作為有效達成交通部推動「行人友善」、「行人有序」及「防制行人事故」等政策，降低行人交通事故發生。

另外，縣政府交通旅遊處推動設置行人專用時相、增設人行道、改善標誌標線等改善作為，打造更友善的交通環境；教育局積極辦理各項活動，協請警察局交通隊前往各級學校、偏鄉社區及高齡者聚集處 所，依據受眾年齡不同，結合當地交通環境特性，給予適當的交通安全觀念。

行人 警察 交通事故

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