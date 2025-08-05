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公館紅棗清理果園費用 頭份國小活動中心空調 鍾東錦：縣府應急出錢

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉紅棗因高溫高溼交替近1個月重創，縣長鍾東錦體恤農民，指示補助清理果園費用，1公頃2.5萬元。本報資料照片
苗栗縣公館鄉紅棗因高溫高溼交替近1個月重創，縣長鍾東錦體恤農民，指示補助清理果園費用，1公頃2.5萬元。本報資料照片

近月高溫高溼重創苗栗縣公館鄉紅棗，果園瘡痍滿目亟需清理，縣長鍾東錦昨天勘災後，今天在縣務會議，連同頭份國小學生活動中心的空調改善費用，指示團隊不用等中央，縣府應急先出錢來做。

丹娜絲颱風7月初侵襲過後，苗栗地區外圍環流加上西南氣流斷斷續續大雨至今，正值採收期的公館鄉紅棗災情嚴重，高溫高溼交替，農會估計紅棗微轉色果實有三、四成裂果，已轉紅果實裂果率更達到七成，並導致鏽病蔓延，昨天勘災達到農業天然災害現金救助標準，1公頃8萬元救助金。

「紅棗幾乎全滅了」！鍾東錦於今天縣務會議有感而發，表示仍在樹上的紅棗，農民應該棄收了，還有滿地落果，如果沒有清理，恐怕孳生果蠅引爆災害，還波及周邊銅鑼鄉的果園，因此防患未然，縣府主計處、農業處協調，從農業發展基金出錢，每公頃2.5萬元清理費用，另請立委邱鎮軍協助，繼續爭取中央補助。

此外，頭份國小活動中心空調設備及管線使用25年，設備已經達到年限，2023年起停用至今，立委沈發惠國會辦公室接獲陳情，上個月29日會勘，決議國教署盤點汛期節餘款協助及縣府配合改善。

鍾東錦了解空調經費改善需要290多萬元，表示天氣越來越熱，心疼學生汗流浹背，立即指示縣府教育處不用等中央了，否則下個月就要開學，要求教育處盡快辦理，最好於暑假施工，否則完工後，夏天就要過去了。

苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議，公館紅棗災後清理費用、連同頭份國小學生活動中心的空調改善費用，指示應急先出錢來做。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議，公館紅棗災後清理費用、連同頭份國小學生活動中心的空調改善費用，指示應急先出錢來做。記者范榮達／攝影

高溫 鍾東錦 丹娜絲颱風

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