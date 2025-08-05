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桃園生質能中心遭檢討 環局稱垃圾去化已提升

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園生質能中心前年底開始試運轉，但去年該中心廚餘和家戶垃圾處理量都低於目標，遭審計處要求檢討。本報資料照片
桃園生質能中心前年底開始試運轉，但去年該中心廚餘和家戶垃圾處理量都低於目標，遭審計處要求檢討。本報資料照片

桃園市生質能中心啟用延宕3年，前年底試運轉，但去年廚餘實際處理量僅為設計量2成，全市一般廢棄物處理量也不增反減，審計處要求檢討。環保局回應，生質能中心因疫情影響施工期程，欣榮焚化廠也一度停爐整改，目前垃圾去化已加快，可負荷市民垃圾產生量。

桃園市人口成長迅速，垃圾量隨之增加，原本全市只有欣榮一座焚化廠，市府近年再設生質能中心，成為全台首座結合熱處理、厭氧消化及固化掩埋單元的三合一廢棄物處理設施，預計每年可處理家戶垃圾等可燃性廢棄物21萬9千噸和廚餘4萬9千噸。

桃園市審計處審核點出，生質能中心啟用延宕，且去年廚餘處理量僅1萬953公噸，只達設計處理量的22.23%，去年家戶垃圾進廠量14萬6868公噸，也較營運計畫目標值短少6131公噸。垃圾仍得暫存在楊梅員本、觀音保障、龍潭店子湖等掩埋場，不僅威脅環境衛生，也產生火災風險。

環保局海岸及資源循環工程處回應，在生質能中心正式商轉，加上欣榮焚化廠也完成整改後，全市每日垃圾處理量現可達1420公噸，足以負荷每日家戶垃圾產生量約1300公噸。

海資處指出，市府持續推動垃圾多元處理方案，短中期持續與外縣市垃圾區域互惠合作，長期則評估垃圾處理設施興建需求，預計明年掩埋場零裸露政策達成後，垃圾妥善處理率將達100%。

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