為明年地景藝術節做準備 張善政今起率團訪日取經

桃園市長張善政今起率團訪問日本，首日來到香川縣廳，拜會香川縣知事池田豐人與香川縣議會議長谷久浩一，雙方針對城市交流現況與未來可能合作議題進行討論。張表示，香川縣和桃園市在體育、教育、音樂等領域已進行多項交流，明年桃園將舉辦地景藝術節，期待未來香川與桃園在文化方面將有進一步的互動與合作。

張善政表示，香川縣是桃園市的友好城市，雙方交流熱絡，也是桃園互動最頻繁的城市之一，此次回訪展現雙邊深厚友誼；瀨戶內國際藝術祭是世界知名的藝術盛會，香川縣把最美的風景和最美的藝術結合在一起，令人十分嚮往，桃園地景藝術節將於明年舉辦，瀨戶內國際藝術祭相關規劃與籌辦方式值得桃園學習，期待未來香川、桃園在文化議題層面建立更緊密的連結。