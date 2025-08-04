中科院龍門院區實驗室大火 張善政提醒市民注意空品不良

國防部中山科學院桃園市大溪龍門院區一棟實驗室今天下午突然失火，大量火勢引發高溫濃煙瀰漫，消防單位全力灌救，火勢已控制處理，市政府第一時間向大溪區8里發布提醒，請下風處市民緊閉門窗、減少外出，配戴口罩注意自身安全，環保局也火速進入院區檢測空氣品質。

中科院龍門院區某實驗室今天下午執行裝備功率測試時，引發高溫濃煙起火，消防人員進行搶救，目前火勢控制熄滅，引起外界關注。

桃園市長張善政的臉書限時動態隨即發布「空品不良提醒」、指出，受大溪石園路火警影響，提醒下風處的市民朋友緊閉門窗、減少外出，配戴口罩注意自身安全，可能受影響區域包括大溪區仁文、仁武、仁和、南興、瑞源、瑞興、三元、員林8里。

市府環保局表示，中科院發生火警，該局立即派員前往進行檢測調查，也會同步發布提醒火警範圍的空氣品質，將模擬影響區域提醒民眾防，避免民眾恐慌，該局稽查人員進入中科院空品檢測，並已量測該處VOC（揮發性有機化合物）為安全範圍。