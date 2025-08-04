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第三屆「500碗」苗栗3家入選 40年婆菜劉克襄青睞

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三灣鄉古早味婆菜（圖）、苗栗市阿梅姐日常手作·味自慢糧倉獲選「500碗」，苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦等人今天頒發祝賀中堂並體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三灣鄉古早味婆菜（圖）、苗栗市阿梅姐日常手作·味自慢糧倉獲選「500碗」，苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦等人今天頒發祝賀中堂並體驗。圖／苗栗縣政府提供

第三屆「500碗」全台小吃新指南美食大獎，苗栗縣三灣鄉古早味婆菜、通霄鎮白沙屯外省牛肉麵，及苗栗市阿梅姐日常手作·味自慢糧倉3家獲選，其中，古早味婆菜祖傳三代客家傳統炸物，獲評審作家劉克襄青睞。

苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦偕同立委邱鎮軍、三灣鄉長李運光、苗栗市長余文忠等人，今天分別到古早味婆菜阿梅姐、日常手作·味自慢糧倉，頒發祝賀中堂恭賀，外省牛肉麵將擇期辦理。

其中，古早味婆菜為祖傳三代的客家傳統炸物，主打芋頭餅、南瓜餅等手工製作，老闆娘林淑貞製作婆菜40年，依靠經驗控制火侯將婆菜炸得外酥內軟，如今慢慢將技術傳授給孫子温桔利，傳承客家好味道。

陳美琦表示，古早味客家小吃結合芋頭、地瓜、南瓜及酥炸外皮的層次口感，最重要的是加入了九層塔畫龍點睛，平凡的食材注入了獨特的香味，而客家婆菜如今已少見，邀請遊客品嘗道地的客家小吃。

阿梅姐日常手作·味自慢糧倉以在地食材與純手工製作包子、饅頭，還有鹹湯圓、紅豆饅頭、紫米飯糰等客家小料理，多元豐富，店家分享最初因在家照顧孩子而萌生興趣，從網路販售起步，直到去年才設立實體門市，沒想過興趣做出來的商品能得獎。

陳美琦品嘗剝皮辣椒肉包、雙蔥肉包、客家豬籠肉包及滷肉包，並體驗捏麵糰製作饅頭的過程，感受手作背後的堅持與溫度，及濃厚的地方特色與用心精神，她期盼未來有更多人看見這分努力，也鼓勵年輕創業者勇敢逐夢深耕。

苗栗縣三灣鄉古早味婆菜（圖）、苗栗市阿梅姐日常手作·味自慢糧倉獲選「500碗」，苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦等人今天頒發祝賀中堂並體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三灣鄉古早味婆菜（圖）、苗栗市阿梅姐日常手作·味自慢糧倉獲選「500碗」，苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦等人今天頒發祝賀中堂並體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三灣鄉古早味婆菜、苗栗市阿梅姐日常手作·味自慢糧倉（圖）獲選「500碗」，苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦等人今天頒發祝賀中堂並體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三灣鄉古早味婆菜、苗栗市阿梅姐日常手作·味自慢糧倉（圖）獲選「500碗」，苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦等人今天頒發祝賀中堂並體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三灣鄉古早味婆菜、苗栗市阿梅姐日常手作·味自慢糧倉（圖）獲選「500碗」，苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦等人今天頒發祝賀中堂並體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三灣鄉古早味婆菜、苗栗市阿梅姐日常手作·味自慢糧倉（圖）獲選「500碗」，苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦等人今天頒發祝賀中堂並體驗。圖／苗栗縣政府提供

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