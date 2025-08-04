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竹縣長者免費健檢 中醫大新竹附醫開放預約

中央社／ 新竹縣4日電

中國醫藥大學新竹附設醫院今天表示，配合縣府計畫，凡設籍新竹縣年滿55歲原住民長者及年滿65歲長者，即日起開放預約長者免費健檢，包含心電圖、胸部X光等，守護民眾健康。

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒今天透過文字表示，配合新竹縣政府114年度辦理長者健康檢查計畫，今年健檢項目包括胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查及腰圍量測。

陳自諒說，檢測完成後，現場將發放餐點，後續也會寄送健檢報告，若發現有異常項目長者，將協助預約掛號回診追蹤診療，民眾可把握免費健康檢查機會。

家醫科胡松林主任透過文字說，長者免費健康檢查從即日起開放預約，檢查時間為8月18日至9月26日，共開放210名長者免費檢查，預約額滿為止。

新竹縣政府社會處表示，每名長者每年參加長者健康檢查補助以1次為限，但若重複、超次，需由受檢者自行負擔費用。

新竹 原住民 健康檢查 健檢報告 中國醫藥大學

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