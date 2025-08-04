竹北「雙市黃金」通學線 新學期擴大路線 新增市公所站、建功高中站

為提供更完善的通學接駁服務，竹北市公所在開學前一個月就率先宣布，「雙市黃金通學線」自9月新學期起擴大路線範圍，新增兩處停靠站點；西線過中華路新增「竹北市公所站」，東西兩線則同步新增「建功高中站」，以便利上下學接駁，讓更多竹北學子受惠。

市長鄭朝方表示，「雙市黃金通學線」自5月試辦以來，廣獲學生與家長好評，暑假期間也接獲不少回饋。為回應市民建議，規畫優化服務範圍，決定自新學期起新增「市公所站」與「建功高中站」兩處站點，擴大涵蓋中華路以西地區，更貼近學生實際就學路線，提供更便捷、省時、安全的通學選擇。

「市公所站」每天早上6點35分準時發車，銜接現有路線進入新竹市校區。「建功高中站」則設於東西線主要路段上，未來就讀建功高中的學生，可就近上下車，省去轉乘與步行的不便。

鄭朝方指出，此次新增站點是根據「七月份新生加入後的搭乘最新數據與意見回饋」所進行的滾動式調整，未來將持續蒐集搭乘情形與民意，規畫班次安排與站點設計，力求在有限資源下，打造更貼近市民實際需求的通勤服務。