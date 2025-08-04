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桃園生質能中心去年處理量能不如預期 環保局：現已大幅提升

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市生質能中心前年底開始試運轉，但去年該中心廚餘和家戶垃圾處理量都低於目標，遭審計處要求檢討。本報資料照片
桃園市生質能中心前年底開始試運轉，但去年該中心廚餘和家戶垃圾處理量都低於目標，遭審計處要求檢討。本報資料照片

桃園市生質能中心啟用延宕3年，前年底終於試運轉，但去年該中心廚餘處理量僅為設計量2成，全市一般廢棄物處理量也不增反減，遭審計處要求檢討。環保局回應，生質能中心因疫情影響施工期程，欣榮焚化廠也一度停爐整改，但目前垃圾去化速度已大幅提升，可負荷市民垃圾產生量，預計明年掩埋場零裸露政策達成後，垃圾妥善處理率可達100%。

桃園市人口成長迅速，垃圾量隨之增加，原本全市只有欣榮一座焚化廠，市府近年再設生質能中心，成為全台首座結合熱處理、厭氧消化及固化掩埋單元的三合一廢棄物處理設施，預計每年可處理家戶垃圾等可燃性廢棄物21萬9千噸和廚餘4萬9千噸。

但原定2021年10月開始營運的生質能中心，因興建進度落後，直到2023年12月才取得熱處理及掩埋場單元營運許可，今年2月3日獲得厭氧消化單元營運許可，整體延遲2至3年。

桃園市審計處也發現，生質能中心去年廚餘處理量僅1萬953公噸，只達設計處理量的22.23%；在處理能力有限下，去年家戶垃圾進廠量14萬6868公噸，較營運計畫目標值短少6131公噸。

審計處指出，桃園市一般廢棄物處理問題持續惡化，去年一般廢棄物處理量121萬7532公噸，較前年減少11萬128公噸；一般廢棄物暫存量則攀升至9萬1854公噸，較前年增加1萬3263公噸，這些堆置在楊梅貴木、觀音保障、龍潭店子湖等掩埋場的垃圾不僅威脅環境衛生，還產生火災風險。

環保局海岸及資源循環工程處回應，生質能中心興建時因逢疫情爆發影響施工期程，同時商轉20年的欣榮焚化廠常因爐體老舊時常停爐，導致一般廢棄物處理量能一度下降；目前生質能中心已正式商轉，欣榮焚化廠也完成整改，全市每日垃圾處理量現可達1420公噸，足以負荷每日家戶垃圾產生量約1300公噸。

海資處表示，市府持續推動垃圾多元處理方案，短中期持續與外縣市垃圾區域互惠合作，長期則評估垃圾處理設施興建需求，以逐年去化掩埋場暫置的垃圾，預計明年掩埋場零裸露政策達成後，垃圾妥善處理率將達100%。

桃園 廢棄物 環保局

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