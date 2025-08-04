近年來桃園市消防局積極編列預算汰換義消人員及災害防救團體裝備器材，並與內政部消防署共同推動「韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」與「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」，以提升人力資源與充實新式裝備器材。今(4)日在第一大隊埔子分隊，舉行今(114)年消防署補助儀式暨輔導訪視，由消防局副局長趙興中主持，消防署副署長馮俊益帶領團隊與桃園義消幹部及災害防救團體共同出席與會。

今日在第一大隊埔子分隊舉行今年消防署補助儀式暨輔導訪視。圖：消防局提供

消防局說明，今年度該局購置義消及災害防救團體無人機、山域搜救、水域救援、緊急救護及共通設備等多項裝備器材，皆為執行救災救護勤務的重要輔具；近年來，國際恐怖攻擊或大規模槍擊事件時有耳聞，此次採購個人急救包，以提升桃園義消人員及災害防救團體因應不同強度危害的現場緊急救護能力裝備，快速執行關鍵急救處置；此外，近年來溺水意外事故頻傳，採購無人機及潛水重裝組，可於第一時間利用無人機載具先行空中勘查，以利搜索區域劃分及擬定搜救計畫，並提升裝備潛水機能強度，便於救災人員執行搜救勤務，以利在最短時間成功搜救失蹤者。

隨著時代及科技的進展，災害型態日趨複雜，利用科技救災是未來的趨勢。圖：消防局提供

消防局表示，隨著時代及科技的進展，災害型態日趨複雜，利用科技救災是未來的趨勢，藉由各類型義消與災害防救團體中程計畫的推展，採購各項新式科技化裝備器材供消防單位、義消單位及災害防救團體共同使用，有效發揮使用效益，守護桃園市民的生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園義消再添科技裝備 無人機、潛水重裝組強化搜救量能