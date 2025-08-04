青春專案尬舞！桃園15組學生參賽比拚 籲反毒反詐觀念

正值學生暑假，桃園市警局青春專案青春Young主場系列活動「全能尬舞場」反毒反詐熱舞比賽，昨下午在台茂購物中心戶外圓形廣場盛大登場，15組學生熱情參賽，希望透過年輕人喜愛的活動傳遞正確警覺。

桃園市警局少年隊指出，今年活動邁入第二屆，在青年局、社會局、勞動局、交通局等單位協力下，桃園市15組國高中熱舞社熱情參賽，以充滿爆發力與創意的舞蹈演出，更透過肢體語言傳遞「反毒、反詐」的正向力量。現場還邀請人氣寶藏女團「CRYXTAL」受邀擔綱開場嘉賓，更抽出「MarshallactionⅢ」藍芽音響等多項大獎，讓現場氣氛嗨到最高。

警察局副局長劉印宮說，暑假期間警局除了強化治安與防制犯罪，更希望透過年輕人喜愛的活動形式，將法治觀念、反毒反詐意識自然融入生活中，是結合法治教育與流行文化的最佳展現。