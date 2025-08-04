中壢仁海宮夜市違規亂停嚴重警開單300元 警：2千格機車免費停

桃園市「中壢媽」仁海宮建廟200周年祈安五朝福醮慶典，正在中壢泰豐輪胎廠舊址熱鬧展開，醮區「仁海宮夜市」攤販林立，第一個假日人潮萬頭鑽動，中壢分局今天上午表示，昨晚逛夜市機車違規亂停人行道混亂，民眾爆打電話報案，警方疲於奔命取締開出300張罰單，今天上午會勘動線及呼籲民眾機車至園區免費2000格停車區。

中壢仁海宮供奉天上聖母被稱「中壢媽」，今年建廟200周年慶典，廟方在中壢中華路二段的泰豐輪胎廠址租下3萬坪土地，盛大舉辦祈安五朝福醮慶典，自8月1日至12月17日止，市集每周五、六、日的下午5時至12時，吸引400個攤販進駐，美食、遊樂設施及選購精緻小物，第一周假日吸引人潮湧入，機車違規停放中華路人行道，交通混亂。

仁海宮「中華路夜市」開市後，隨著廟方每周表演節目號召及大量攤販湧入，人車潮湧現，尤其機車族亂停在周邊道路，人、車潮多到擋住一旁家樂福的車道，導致購物民眾無法離開，妨礙交通電話一晚高達600餘通，打爆110，警方疲於命，隨即派員一律開單告發，網友發現立即PO在網路疾聲呼籲「不要違規停車」「波麗士違停直接整排拍照開單」！

中壢分局表示，仁海宮福醮慶典夜市熱鬧，人車潮蜂擁而至，帶來中華路周邊道路混亂，許多民眾貪圖一時方便，將機車亂停放在中華路2段人行道上，警方出動大批警力維持交通、防竊，大聲公提醒機車族不要違規停車，最後仍對違停機車開出300張罰單、每張罰單處以600元罰款。