竹北打造通學專車 9月增市公所與建功高中站

新竹縣竹北市公所今天表示，打造「雙市黃金通學線」以提供2輛專車，給學生搭乘至新竹市通學，9月起新增2站為「市公所站」與「建功高中站」，提供完善通學接駁服務。

竹北市長鄭朝方告訴中央社記者表示，公所打造「雙市黃金通學線」提供2輛專車分別行駛2條路線，此次優化服務範圍，從9月起新增2站為「市公所站」與「建功高中站」，以更貼近學生實際就學路線。

他說，「雙市黃金通學線」分別有東線與西線，東線是起點於高鐵站至終點為建功站、以及西線的起點站在市公所、終點於建功站，沿路停靠竹商、竹中、建功等學校，讓學生往返新竹縣市更便利。

鄭朝方指出，此次於西線新增「竹北市公所站」將從每天上午6時35分發車，銜接現有路線進入新竹市校區；而「建功高中站」則設於東西線路段上，未來就讀建功高中的學生，可就近上下車，省去轉乘與步行的不便。

他表示，這次新增站點是依「民眾搭乘數據與意見回饋」進行滾動式調整，未來將持續蒐集搭乘情形與民意，規劃班次安排與站點設計，打造更貼近市民實際需求的通勤服務。