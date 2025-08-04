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高溫高溼重創苗栗公館鄉紅棗 不少農民直接棄採 鍾東錦請命加碼補助
苗栗地區斷續大雨近1個月，高溫高溼交替重創產期的公館鄉紅棗，轉紅果實裂果逾7成，有些農友直接棄採，今天會勘達到農業天然災害現金每公頃8萬元救助的標準，縣長鍾東錦並請命中央加碼至少2萬元清理費用。
公館鄉是全國唯一的紅棗生產專業區，栽種面積約84公頃，7月初丹娜絲颱風後，外圍環流加上西南氣流斷斷續續大雨至今，正值採收期的紅棗受到重創，鍾東錦、立委邱鎮軍，及農糧署北區分署、苗栗區農業改良場等相關單位人員今天勘災，鍾東錦、邱鎮軍直擊掛在果樹棄採的果實，心疼棗農一年的辛苦白費，認為「行政院長卓榮泰應該來看看」。
公館鄉農會紅棗產銷班第一班班長劉建明說，近一個月的高溫高溼環境，紅棗微轉色果實有三、四成裂果，已轉紅果實裂果率更達到七成，並導致鏽病蔓延，果樹落葉無法提供果實養分，即使採下烘製紅棗干也酸化，因此許多農民認賠棄採。
公館鄉農會總幹事林幼詩表示，農會契作收購4、5萬台斤的鮮果宅配給預購消費者，但因稍微成熟的鮮果都「開口笑」，目前僅有1、2000台斤而已，農友根本沒有紅棗可以繳交。
今天勘察認定紅棗災害率達到20%的農業天然災害現金救助標準，1公頃8萬元救助金，鍾東錦為農民請命，邱鎮軍也大力爭取，目前掛在枝頭沒有採收的紅棗，必須採下連同落果都要清理，否則招來果蠅，將來更難防治，且有影響環境之虞，請農業部體恤農民，連同救助金，1公頃至少10萬元，協助農民度過難關。
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