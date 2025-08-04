快訊

台中知名建商爆財務危機！專家揭殘酷真相：不開工等死、開工找死

豐原超商男子被刺送醫不治 41歲黃姓凶嫌犯案2小時後投案

豐原超商凶殺案 男子結帳後被刺傷送醫急救無效死亡

聽新聞
0:00 / 0:00

高溫高溼重創苗栗公館鄉紅棗 不少農民直接棄採 鍾東錦請命加碼補助

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉紅棗因高溫高溼交替近1個月重創，縣長鍾東錦等相關單位人員今天會勘達到農業天然災害現金救助標準。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉紅棗因高溫高溼交替近1個月重創，縣長鍾東錦等相關單位人員今天會勘達到農業天然災害現金救助標準。記者范榮達／攝影

苗栗地區斷續大雨近1個月，高溫高溼交替重創產期的公館鄉紅棗，轉紅果實裂果逾7成，有些農友直接棄採，今天會勘達到農業天然災害現金每公頃8萬元救助的標準，縣長鍾東錦並請命中央加碼至少2萬元清理費用。

公館鄉是全國唯一的紅棗生產專業區，栽種面積約84公頃，7月初丹娜絲颱風後，外圍環流加上西南氣流斷斷續續大雨至今，正值採收期的紅棗受到重創，鍾東錦、立委邱鎮軍，及農糧署北區分署、苗栗區農業改良場等相關單位人員今天勘災，鍾東錦、邱鎮軍直擊掛在果樹棄採的果實，心疼棗農一年的辛苦白費，認為「行政院長卓榮泰應該來看看」。

公館鄉農會紅棗產銷班第一班班長劉建明說，近一個月的高溫高溼環境，紅棗微轉色果實有三、四成裂果，已轉紅果實裂果率更達到七成，並導致鏽病蔓延，果樹落葉無法提供果實養分，即使採下烘製紅棗干也酸化，因此許多農民認賠棄採。

公館鄉農會總幹事林幼詩表示，農會契作收購4、5萬台斤的鮮果宅配給預購消費者，但因稍微成熟的鮮果都「開口笑」，目前僅有1、2000台斤而已，農友根本沒有紅棗可以繳交。

今天勘察認定紅棗災害率達到20%的農業天然災害現金救助標準，1公頃8萬元救助金，鍾東錦為農民請命，邱鎮軍也大力爭取，目前掛在枝頭沒有採收的紅棗，必須採下連同落果都要清理，否則招來果蠅，將來更難防治，且有影響環境之虞，請農業部體恤農民，連同救助金，1公頃至少10萬元，協助農民度過難關。

苗栗縣公館鄉紅棗因高溫高溼交替近1個月重創，縣長鍾東錦等相關單位人員今天會勘達到農業天然災害現金救助標準。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉紅棗因高溫高溼交替近1個月重創，縣長鍾東錦等相關單位人員今天會勘達到農業天然災害現金救助標準。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉紅棗因高溫高溼交替近1個月重創，縣長鍾東錦等相關單位人員今天會勘達到農業天然災害現金救助標準。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉紅棗因高溫高溼交替近1個月重創，縣長鍾東錦等相關單位人員今天會勘達到農業天然災害現金救助標準。記者范榮達／攝影

農民 鍾東錦 邱鎮軍 農糧署

延伸閱讀

美對台關稅比日韓高 鍾東錦：相信中央有能力協調「降一點」

明德水庫陸、水、空新玩法 苗縣府助功拓寬苗16道路 再造昔日榮光

苗栗縣一般性補助款統刪28.1億元 行政院金援9.3億元應急

蹉跎一年！建臺高中出包報錯考科 23人受影響已4人決定重考

相關新聞

中壢仁海宮夜市違規亂停嚴重警開單300元 警：2千格機車免費停

桃園市「中壢媽」仁海宮建廟200周年祈安五朝福醮慶典，正在中壢泰豐輪胎廠舊址熱鬧展開，醮區「仁海宮夜市」攤販林立，第一個...

高溫高溼重創苗栗公館鄉紅棗 不少農民直接棄採 鍾東錦請命加碼補助

苗栗地區斷續大雨近1個月，高溫高溼交替重創產期的公館鄉紅棗，轉紅果實裂果逾7成，有些農友直接棄採，今天會勘達到農業天然災...

比中央還嚴！ 桃市府宣布：營業車達50輛業者納入碳盤查

桃園市「推動淨零城市自治條例」日前獲中央核定，市府環保局今宣布，將針對營業車輛數達50輛以上的業者進行納管，業者需執行溫...

新竹市文創館施工 進度8成 後年啟用

新竹市公道五路上的「藝文高地」由市府規畫兒童探索館、國際展演中心及新竹文創館3大工程，新竹文創館近期外觀亮相引起討論。市...

苗縣考核獲撥款全台最低 鍾東錦：別用過去懲罰現在的縣民

苗栗縣政府過去財政狀況不佳，減少編列非法定社會福利支出，隨著財政緩減編列，未料去年發放敬老禮金等非法定社福支出，遭扣減一...

桃園違建屋主要付拆除費 草案送議會

桃園市目前列管違建約7.4萬件，市府近年積極代拆，但未比照雙北向屋主收費，每年編列2千萬元拆除費用，徒增財政負擔。桃市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。