高溫高溼重創苗栗公館鄉紅棗 不少農民直接棄採 鍾東錦請命加碼補助

苗栗地區斷續大雨近1個月，高溫高溼交替重創產期的公館鄉紅棗，轉紅果實裂果逾7成，有些農友直接棄採，今天會勘達到農業天然災害現金每公頃8萬元救助的標準，縣長鍾東錦並請命中央加碼至少2萬元清理費用。

公館鄉是全國唯一的紅棗生產專業區，栽種面積約84公頃，7月初丹娜絲颱風後，外圍環流加上西南氣流斷斷續續大雨至今，正值採收期的紅棗受到重創，鍾東錦、立委邱鎮軍，及農糧署北區分署、苗栗區農業改良場等相關單位人員今天勘災，鍾東錦、邱鎮軍直擊掛在果樹棄採的果實，心疼棗農一年的辛苦白費，認為「行政院長卓榮泰應該來看看」。

公館鄉農會紅棗產銷班第一班班長劉建明說，近一個月的高溫高溼環境，紅棗微轉色果實有三、四成裂果，已轉紅果實裂果率更達到七成，並導致鏽病蔓延，果樹落葉無法提供果實養分，即使採下烘製紅棗干也酸化，因此許多農民認賠棄採。

公館鄉農會總幹事林幼詩表示，農會契作收購4、5萬台斤的鮮果宅配給預購消費者，但因稍微成熟的鮮果都「開口笑」，目前僅有1、2000台斤而已，農友根本沒有紅棗可以繳交。