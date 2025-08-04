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比中央還嚴！ 桃市府宣布：營業車達50輛業者納入碳盤查

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市環保局今宣布，將針對營業車輛數達50輛以上的業者進行納管，業者需執行溫室氣體盤查與登錄，盼及早落實2050年淨零碳排政策目標。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局今宣布，將針對營業車輛數達50輛以上的業者進行納管，業者需執行溫室氣體盤查與登錄，盼及早落實2050年淨零碳排政策目標。圖／桃園市環保局提供

桃園市「推動淨零城市自治條例」日前獲中央核定，市府環保局今宣布，將針對營業車輛數達50輛以上的業者進行納管，業者需執行溫室氣體盤查與登錄，盼及早落實2050年淨零碳排政策目標。

環保局長顏己喨表示，桃園市「推動淨零城市自治條例」明確納入對一定規模碳排放事業單位進行溫室氣體盤查與管理的規定，相較環境部今年3月公告的「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，針對營業車輛數達200輛以上者進行納管，桃園市主動將納管門檻下修至50輛，相關業者初估約有9家，管制車輛約有2157輛。

環保局表示，被納管的業者需執行溫室氣體盤查與登錄，目前雖無限制溫室氣體排放量，但希望能幫助業者了解自己企業的碳盤放量，也讓企業知道可以從哪方向著手減少排放。

同時，市府針對桃園市境內汽車運輸業者辦理盤點與分級輔導規畫，辦理2場「低碳運具與產業轉型交流會」，希望協助業者掌握各類低碳車型與營運應用，提前進行車隊汰換效益評估，並提供碳盤查輔導服務，包括排放源鑑別、排放量計算、排放量清冊製作及盤查報告書撰寫等。

環保局表示，除針對營業車輛納管外，桃園市也積極推動各類公務車輛及在地車隊電動化，預計2030年前達成市區公車100%全面電動化、公務小客車50%低碳化、柴油大貨車汰換100輛為電動貨車以及柴油小貨車2030年前達到5%電動化等目標。

環保局也導入全國首輛純電動垃圾車，為加速汰換進程，2026年起將全面停止採購3.5噸柴油車，並規畫2025至2035年間每年增購2輛3.5噸全電貨車；預計2030年前汰換50輛低碳垃圾車及50輛低汙染資源回收車，擴大低碳車輛使用規模。

桃園 電動 環保局長

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