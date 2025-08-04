桃園環保局物流低碳行動 營業車逾50輛納碳盤查

桃園市政府環保局今年正式啟動「桃園市推動運具低碳化計畫」，針對營業車達50輛以上的汽車運輸業者，擴大辦理溫室氣體盤查與登錄，展現市府對低碳轉型的堅定決心與實際行動力。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿，環保局長顏己喨指出，相較環境部3月公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，對營業車輛數達200輛以上者納管，桃園市將納管門檻下修至50輛，業者初估約9家、管制車輛約2157輛，透過具體行動引導在地運輸業者提前啟動低碳轉型，超前部署銜接中央政策與地方實務落實。

環保局表示，已針對境內汽車運輸業者辦理盤點與分級輔導規劃，除針對營業車輛納管外，也推動各類公務車輛及在地車隊電動化，預計2030年前達成包含市區公車100%全面電動化，計劃汰換660輛公車；公務小客車50%低碳化，油電及純電車輛達183輛；柴油大貨車汰換100輛為電動貨車，以及柴油小貨車2030年前達到5%電動化的目標。

環保局說，清潔車輛方面則攜手在地車輛製造業者，導入全國首輛純電動垃圾車。為加速汰換進程，2026年起將全面停止採購3.5噸柴油車，並規劃2025至2035年間每年增購2輛3.5噸全電貨車，合計汰換20輛；同時預計於2030年前汰換50輛低碳垃圾車及50輛低污染資源回收車，持續擴大低碳車輛使用規模。