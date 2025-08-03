家庭日寓教於樂！大園分隊攜手華通電腦 強化防災知識

企業ESG永續發展納入消防安全，桃市消防局大園分隊今結合華通電腦家庭日活動，於六福村舉辦寓教於樂的防火防災宣導活動。此次活動吸引華通員工及眷屬合計逾千人熱情參與，透過創新多元的關卡設計，讓大小朋友在歡樂中學習重要防災知識，共同將防火安全融入企業ESG精神，提升企業韌性。

大園分隊表示，今宣導活動結合華通電腦公司家庭日活動，活動現場設有「防災彈珠台」、「防溺水球挑戰」及「問答扭蛋機」等趣味關卡，這些關卡活動設計創新，深受家長及孩童喜愛，讓防火防災知識以淺顯活潑的方式深植人心。

參與民眾透過闖關挑戰，學習到火災應變知識（如小火快逃、濃煙關門）、住宅用火災警報器（住警器）的及早發現火災與爭取應變時間的重要性，以及如何降低一氧化碳中毒案件、排除居家環境危險因子等實用資訊。

為推動「防火安全」納入企業ESG報告，強調企業在防火管理方面的貢獻，火災對於環境、社會及公司治理的衝擊不容小覷，由消防局協助專業知識，提高企業防災意識，期望促使企業強化消防安全作為，降低災害風險。

今活動不僅提供親子共學的機會，也特別協助企業員工熟悉工廠自衛消防編組的內容，及早通報、熟練滅火、正確避難，並增加防火意識以減少火災發生機率，符合企業ESG中社會責任（S）與公司治理（G）的精神，透過提供安全與健康的工作環境，保障員工安全，有效降低職災風險。