新竹市文創館施工 進度8成 後年啟用

新竹市公道五路上的「藝文高地」由市府規畫兒童探索館、國際展演中心及新竹文創館3大工程，新竹文創館近期外觀亮相引起討論。市府指出，新竹文創館建築主體工程進度達8成，預計2027年上半年啟用，將打造為展演空間、文創商辦、商場與餐飲等複合機能場域。

文化局指出，新竹文創館由台肥舊倉庫改建而成，屬三連棟、2層樓歷史建築，面積約4300坪。該案採ROT促參模式，由煙波集團旗下康波有限公司負責興建與營運，並邀請潘冀聯合建築師事務所擔綱設計，建築主體工程部分鷹架已拆除，正進行內部裝修與招商作業。

至於兒童探索館、國際展演中心工程近年分別因為統包商財務不佳、施工狀況不良等情形，工程進度嚴重落後，市府相繼在2022年9月、2023年5月與廠商終止契約，後續重啟進度都備受關注。

市府文化局指出，市府已進行兒童探索館重啟工程，規畫設計監造案今年6月3日決標，由擁有多年大型建築物設計監造案經驗的郭自強建築師事務所團隊承攬，整體空間規畫繼續以科普教育及探索為核心，打造具指標性的兒童體驗教育中心，預計11月完成整體規畫與基本設計。

國際展演中心暨停車場新建統包工程目前正辦理中途結算作業，文化局說明，市府積極研議公私協力可行性，並檢視財政收支畫分法修法後地方財源，重新進行開發規畫。