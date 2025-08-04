苗縣考核獲撥款全台最低 鍾東錦：別用過去懲罰現在的縣民

苗栗縣政府過去財政狀況不佳，減少編列非法定社會福利支出，隨著財政緩減編列，未料去年發放敬老禮金等非法定社福支出，遭扣減一般性補助款考核獲撥額7700多萬元，獲撥額僅3700多萬元全國最低。縣長鍾東錦認為不能一直拿以前的事情，懲罰現在的縣民。

苗栗縣審計室審定縣府去年總預算，歲入、歲出剩餘20億7895萬餘元，是自2016年起連續9年剩餘，也創新高。

審計室認為，監察院2016年11月2日提案糾正苗栗縣財務狀況惡化，縣府提出減少編列非法定社會福利預算金額等改善措施，但近3年非法定社會福利項目及金額，從2022年13項、5474萬餘元，增加至2024年18項、3億6983萬餘元，非法定社會福利支出大幅成長。

去年新增的5項，以敬老禮金1億9616萬餘元為最高，預估未來5年需籌措經費總額12億2477萬餘元，審計室也盤點去年辦理18項非法定社福，其中僅6項設有排富條款，恐不符社會公平正義原則，亟待縣府研謀善策，避免社會福利經費持續成長，加重財政負擔。

苗縣府指出，一般性補助款考核獲分配全國最低，主要是因為非法定社福擴增被扣減，但其他縣市早就在做，苗栗是從2023年財政稍微緩解，才開始推動非法定社福，用在老人福利、學童營養午餐、補助生育等必須做的事。

縣府也說明，一般性補助款考核也檢視社會福利、教育、基本設施、財政績效與年度預算編列及執行，苗栗縣四大面向都有進步，額外撥付3000多萬元獎勵。

鍾東錦表示，不能一直拿以前的事情懲罰現在的縣民不盡公平，過去縣府花錢花的太超過，當時縣府、議會及審計、主計單位都有責任，縣府承擔背負債務，團隊開源節流，但有些事情是非做不可，中央有責任、義務協助縣府。