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桃園違建屋主要付拆除費 草案送議會

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市政府日前市政會議通過「桃園市強制拆除違章建築收費自治條例」草案，近期將送市議會審議，若獲通過，未來強制拆除違建時，得向違建人或相關義務人收費。圖／桃園市建管處提供
桃園市政府日前市政會議通過「桃園市強制拆除違章建築收費自治條例」草案，近期將送市議會審議，若獲通過，未來強制拆除違建時，得向違建人或相關義務人收費。圖／桃園市建管處提供

桃園市目前列管違建約7.4萬件，市府近年積極代拆，但未比照雙北向屋主收費，每年編列2千萬元拆除費用，徒增財政負擔。桃市府為此研議強拆違建收費自治條例草案，近期將送市議會審議，有民代肯定，但也建議實施建築師扣點制度，防大型建案違法二次施工。

市府統計，目前桃園違建查報列管件數約7.4萬件，近5年每年都新增約7千件，但每年拆除量能僅約3500件至3600件，至少需20年才能拆光既有違建。由於市府未向屋主收拆除費用，每年都得編列拆除費用約2千萬元，屢被民代批評懲罰性不足，難以對違建人產生足夠嚇阻效果。

建管處長莊敬權說，目前違章建築的強制拆除工作由市府主動執行，雖依「建築法」規定，強制拆除建築物，拆除費用由建築物所有人負擔，市府2019年時也曾提出違建強制拆除的收費草案，但因當時收費標準無法說服議會，未獲議會核定，這次修法參考雙北作法，修正和補強條文內容。

草案中明定收費基準、程序及權利保障機制，未來將依據不同拆除類型的建築材料計算，每平方公尺收費從200元到1700元計價；收費目的是為有效落實公平正義負擔原則，透過向違建人或相關義務人收取執行成本，建構更具效率且公平的違章建築管理制度。

議員舒翠玲說，桃園違建經過20多年不減反增，關鍵就在市府編的預算永遠不夠拆，「違建增加的速度永遠比拆除來得快」，現在訂定違建拆除收費機制，應可有效遏止違建增長，也建議針對建築師實施扣點制度，防止大型建案違法二次施工。

建管處指出，市府已在上周市政會議通過「桃園市強制拆除違章建築收費自治條例」草案，近期將送市議會審議，若法案獲通過，包括「大型施工中違章建築」及「影響公共安全違章建築」等重大案件將優先排拆。

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