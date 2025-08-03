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桃園強制拆除違建收費條例送審 盼落實公平負擔

中央社／ 桃園3日電

桃園市政府通過「桃園市強制拆除違章建築收費自治條例」草案，將送市議會審議，若通過，市府在強制拆除違建時，可向違建人或相關義務人收取執行成本，建構更公平的管理制度。

桃園市政府建築管理處上午發布新聞稿表示，依據「建築法」，確實訂有「強制拆除建築物，其建築物拆除費用由建築物所有人負擔」的規定，市府於108年時就曾提出違建強制拆除收費草案，但當時因內容周延性仍有疑慮未獲核定。這次修法經整合實務執行經驗、中央法令趨勢，並參考台北市、新北市制度作法，進行條文內容的修正與補強。

建管處處長莊敬權指出，目前違建的強制拆除工作由市府主動執行，不僅造成公帑支出壓力，也難以對違建人產生足夠嚇阻效果。這次草案明定收費基準、程序及權利保障機制，使拆除作業制度化、法制化，未來依據不同拆除類型的建築材料計算，每平方公尺收費從新台幣200元到1700元計價，希望嚇阻心存僥倖的違規者。

莊敬權說，法案如經爭取通過後，依據桃園市違建拆除政策，會以「大型施工中違章建築」及「影響公共安全違章建築」等重大案件列為優先執行，並依條例規定追收拆除費用，貫徹市府強調土地使用要符合土地管制要點，保障公共安全第一的管理守則。

建築 違建 強制拆除

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