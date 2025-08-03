處理裸露暫置垃圾 竹縣府向中央爭取補助、增加覆土面積

近年受垃圾代處理量量能減少影響，新竹縣境內逐漸累積大量裸露暫置垃圾，為減少災害風險，新竹縣配合環境部2026年底前達成裸露垃圾妥善處理目標，除辦理相關列管的掩埋場暫置垃圾的清運、燃料化或再利用，亦積極辦理相關的整理整頓及覆蓋工程。

縣府指出，2024年6月至今年6月止，新竹縣已陸續完成新埔鎮、竹東鎮等掩埋場的妥善處置，並向中央爭取補助，於新豐鄉、橫山鄉、峨眉鄉等掩埋場進行整頓及覆蓋計畫，其中，新豐鄉掩埋場的一期工程先於北側施作，工程整頓裸露暫置垃圾及覆土，也增設消防水砲與儲水桶，已於今年4月28日開工，可大幅改善裸露垃圾問題。

縣環保局指出，目前新豐鄉掩埋場一期改善工程整體妥善處理進度達17％，相關進度公開於「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平臺(https://landfill.moenv.gov.tw/Storage_map_TV.aspx)」。環保局也向中央爭取新豐鄉掩埋場二期工程的補助，期望能增加覆土面積、減少裸露暫置垃圾。

為長期解決垃圾處理困境，縣府於2020年簽約辦理「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」，於2024年12月26日進入試運轉階段，已逐步完成單機及系統測試，目前持續推進全廠試運轉進度，並確認設備安全及正常運作，預計於今年度內正式運轉。

環保局說，待「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」正式運轉後，結合新竹縣熱處理設施及他縣市代處理量能，將加速去除暫置垃圾，依中央焚化為主的垃圾處理策略，達成裸露暫置垃圾妥善處理目標。