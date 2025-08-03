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苗栗縣這原因...去年決算連9年剩餘 20.79億元創新高

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣審計室審定縣府去年總預算決算，歲入、歲出剩餘20億7895萬餘元，自2026年起連續9年剩餘，也創新高。本報資料照片
苗栗縣審計室審定縣府去年總預算決算，歲入、歲出剩餘20億7895萬餘元，自2026年起連續9年剩餘，也創新高。本報資料照片

苗栗縣審計室審定縣府去年總預算決算，因稅收增加、撙節支出等因素，歲入、歲出剩餘20億7895萬餘元，自2026年起連續9年剩餘，也創新高，另舉借債務82.16億元，償還84.48億元。

苗栗縣審計室報告出爐，苗栗縣去年歲入決算審定323億9647萬餘元，較預算數318億4811萬餘元，增加5億4835萬餘元，約1.72％，主要是土地稅、使用牌照稅、印花稅等稅課收入、罰款及賠償收入、收回以前年度歲出等較預計增加，暨補助及協助收入較預計減少等增減互抵所致。

決算應收保留數32億2942萬餘元，占歲入預算數10.14％，主要是中央補助計畫（工程）補助收入，及統籌分配稅款尚待請撥，與土地稅、使用牌照稅等稅課收入暨違反各業管法令行政罰鍰尚待徵起所致。

歲出決算審定總額303億1751萬餘元，較預算數316億511萬餘元，減少12億8759萬餘元，約4.07％，主要是按業務實際需要而減少支付或撙節支出、營繕工程或採購財物結餘、實際進用員額較少之人事費節餘及補（捐）助或委辦計畫經費結餘。

決算應付保留數61億6180萬餘元，占歲出預算數19.50％，主要是工程規畫設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工，或因補助計畫獲准核定，或補助機關核撥經費較遲等，須保留繼續執行。

罰款 苗栗縣

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