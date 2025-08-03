新竹藝文高地三大工程進度為何？市府：文創館建築主體工程進度達八成

新竹市藝文高地位於新竹市公道五路，鄰近竹科X園區，佔地8公頃，市府規畫「兒童探索館」、「國際展演中心」以及「新竹文創館」三大工程，其中，民眾發現新竹文創館近期已露出，好奇何時會完工？其餘藝文高地工程進度為何？市府回應，新竹文創館目前建築主體工程進度已達八成，預計2027年上半年啟用，未來將規畫成展演空間、文創商辦、商場與餐飲等複合機能場域。

文化局表示，新竹文創館由台肥舊倉庫改建而成，屬三連棟、2層樓歷史建築，面積約4300坪，距離竹科和市區都很近，交通十分方便。該案採ROT促參模式，由煙波集團旗下康波有限公司負責興建與營運，並邀請潘冀聯合建築師事務所擔綱設計。建築主體工程進度已完成約八成，部分鷹架已拆除，續行內部裝修與招商作業。

另外，前市長林智堅任內將天燈造型的世博台灣館轉型，並投入2.3億元打造兒童探索館，卻因統包廠商財務不佳、施工進度嚴重落後，市府於2022年9月解約迄今。

市府規畫兒童探索館為5層樓建築，統包工程於2020年4月27日開工，歷經2次契約變更，展延竣工至2021年12月14日。未料統包商因財務嚴重異常，2022年4月起工程進度不斷落後，市府還找來專家學者輔導、檢討無效，2022年9月12日終止契約，工程進度79.96%。

文化局指出，市府已進行兒童探館重啟工程，規畫設計監造案於今年6月3日順利決標，由擁有多年大型建築物設計監造案經驗的郭自強建築師事務所團隊承攬，整體空間規劃繼續以科普教育及探索為核心，提供兒童為主的體驗式學習，打造具指標性的兒童體驗教育中心，預計於11月完成整體規畫與基本設計。

國際展演中心統包案2020年9月開工，但2022年10月起因統包商管理及施工品質不佳等，導致工程嚴重落後，最終於2023年5月終止契約，完工日遙遙無期。