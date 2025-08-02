通霄沙雕節安排「通霄鯨喜」風箏快閃 今湧2.4萬人次入場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣2025通霄沙雕藝術節今天適逢周末假日，人潮湧現，承辦單位上午特別安排「通霄鯨喜」風箏快閃節目，各式各樣的大型風箏在通霄海水浴場上空隨風起舞，還有鯨魚巨型軟體風箏現身天際，吸引遊客的目光。圖／攝影玩家張文煥提供
苗栗縣2025通霄沙雕藝術節今天適逢周末假日，人潮湧現，承辦單位上午特別安排「通霄鯨喜」風箏快閃節目，各式各樣的大型風箏在通霄海水浴場上空隨風起舞，還有鯨魚巨型軟體風箏現身天際，吸引遊客的目光。圖／攝影玩家張文煥提供

苗栗縣2025通霄沙雕藝術節今天適逢周末假日，人潮湧現，承辦單位上午特別安排「通霄鯨喜」風箏快閃節目，各式各樣的大型風箏在通霄海水浴場上空隨風起舞，還有大鯨魚巨型軟體風箏現身天際，吸引遊客的目光。

通霄沙雕藝術節7月12日在通霄海水浴場開幕，活動將持續到9月14日止，每天開放時間從上午9點至晚間9時，免費入場。

通霄沙雕藝術節去年首度舉辦，吸引33萬人次遊客入場體驗，今年縣府和通霄鎮公所合作，擴大舉辦沙雕節，希望將這項活動推上國際舞台，成為苗栗通霄一大特色旅遊及沙雕藝術創作的寶地，每逢周休二日假期也安排多項節目及市集；今天苗栗多雲時晴，不時豔陽高照，海風也足，快閃升空的各式風箏，十分吸睛。

今天遊客依然踴躍，到晚間7點統計已有近2.4萬人次入場，停車場在下午就停滿車輛。

苗栗縣政府文化觀光局表示，除了今天的風箏快閃，8月16日晚間6點到9點，將推出「夏趴一下‧搖滾之夜」，包括玖壹壹、AKB48 Team TP、Ozone、夢想家等人氣藝人參加，屆時將嗨翻苗栗通霄海水浴場。相關活動資訊可上苗栗縣文觀局官網，或「2025通霄沙雕藝術節」臉書粉絲專頁查詢。

苗栗縣2025通霄沙雕藝術節今天適逢周末假日，人潮湧現，承辦單位上午特別安排「通霄鯨喜」風箏快閃節目，各式各樣的大型風箏在通霄海水浴場上空隨風起舞，還有鯨魚巨型軟體風箏現身天際，吸引遊客的目光。圖／攝影玩家張文煥提供
苗栗縣2025通霄沙雕藝術節今天適逢周末假日，人潮湧現，承辦單位上午特別安排「通霄鯨喜」風箏快閃節目，各式各樣的大型風箏在通霄海水浴場上空隨風起舞，還有鯨魚巨型軟體風箏現身天際，吸引遊客的目光。圖／攝影玩家張文煥提供
苗栗縣2025通霄沙雕藝術節今天適逢周末假日，人潮湧現，承辦單位上午特別安排「通霄鯨喜」風箏快閃節目，各式各樣的大型風箏在通霄海水浴場上空隨風起舞，還有鯨魚巨型軟體風箏現身天際，吸引遊客的目光。圖／攝影玩家張文煥提供
苗栗縣2025通霄沙雕藝術節今天適逢周末假日，人潮湧現，承辦單位上午特別安排「通霄鯨喜」風箏快閃節目，各式各樣的大型風箏在通霄海水浴場上空隨風起舞，還有鯨魚巨型軟體風箏現身天際，吸引遊客的目光。圖／攝影玩家張文煥提供
苗栗縣2025通霄沙雕藝術節今天適逢周末假日，人潮湧現，承辦單位上午特別安排「通霄鯨喜」風箏快閃節目，各式各樣的大型風箏在通霄海水浴場上空隨風起舞，還有鯨魚巨型軟體風箏現身天際，吸引遊客的目光。圖／攝影玩家張文煥提供
苗栗縣2025通霄沙雕藝術節今天適逢周末假日，人潮湧現，承辦單位上午特別安排「通霄鯨喜」風箏快閃節目，各式各樣的大型風箏在通霄海水浴場上空隨風起舞，還有鯨魚巨型軟體風箏現身天際，吸引遊客的目光。圖／攝影玩家張文煥提供
苗栗縣2025通霄沙雕藝術節今天適逢周末假日，人潮湧現，承辦單位上午特別安排「通霄鯨喜」風箏快閃節目，各式各樣的大型風箏在通霄海水浴場上空隨風起舞，還有鯨魚巨型軟體風箏現身天際，吸引遊客的目光。圖／攝影玩家張文煥提供
苗栗縣2025通霄沙雕藝術節今天適逢周末假日，人潮湧現，承辦單位上午特別安排「通霄鯨喜」風箏快閃節目，各式各樣的大型風箏在通霄海水浴場上空隨風起舞，還有鯨魚巨型軟體風箏現身天際，吸引遊客的目光。圖／攝影玩家張文煥提供

沙雕 風箏 藝術節 苗栗縣 海水浴場

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