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建商場占道？ 竹縣：人行道是借來的地

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
高鐵新竹站西側的「未來之心Gateway Plaza」近日展開第一期工程，因圍籬架在人行道上引發爭議。記者黃羿馨／攝影
高鐵新竹站西側的「未來之心Gateway Plaza」近日展開第一期工程，因圍籬架在人行道上引發爭議。記者黃羿馨／攝影

宏匯集團2023年取得高鐵新竹站特定區開發經營權，預計投資155億元興建「未來之心Gateway Plaza」百貨商場及商辦，打造竹北新地標，但近日第一期工程遭檢舉占用人行道；新竹縣政府表示，會勘確認人行道屬建築基地一部份，不算占用，但業者允諾配合民眾需求保留部分空間。

「未來之心Gateway Plaza」土地面積約1.5萬平方公尺，產權為交通部鐵道局所有，2023年由宏匯取得開發經營權後，相關設計規畫陸續出爐，原本要興建204公尺與134公尺的雙塔，結果因影響周邊住戶日照權而被迫更改設計，雙塔最後都只剩119.4公尺，將分別在2027年與2030年完工啟用。

「未來之心」第一期近日開工，地方期待新地標早日落成啟用，但也有聲音指工程占用人行道，不僅腳踏車沒辦法走，民眾推娃娃車散步也很困難，若退到馬路，人車爭道恐危害更大。

新竹縣府說，圍籬圍住的人行道其實也是建築基地，只是在業者開發前，縣府工務處先向鐵道局商借空間設人行道，方便民眾通行；新竹縣議員吳旭智則說，他與縣府、業者會勘後，3方達成共識，先開放基地南側人行道，等2027年北側大樓完工後，再調整成開放北側。

宏匯營造說，人行道經新竹縣竹北地政事務所鑑定，確定部分空間屬施工範圍，架設圍籬是依據建築法規定，維護施工安全，工程設計會順接既有人行道，以維護行人通行空間，施工期也會認養周邊道路，善盡責任。

認養 鐵道 人行道 腳踏車

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