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桃YouBike六都最優惠 租借不增反減 審計處促改善

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園YouBike雖有前60分鐘免費優惠，去年租借次數卻比前年低，被桃園審計處點名待改善。記者陳俊智／攝影
桃園YouBike雖有前60分鐘免費優惠，去年租借次數卻比前年低，被桃園審計處點名待改善。記者陳俊智／攝影

桃園市政府前年4月推出YouBike前60分鐘免費，堪稱六都最優惠，預估1年可增加15%騎乘量，但桃園市審計處調查發現，租借次數不增反減，去年比前年衰退0.46%，是六都唯一負成長的城市。桃園市交通局解釋，租借次數下滑與升級2.0系統的過渡期有關，現升級後使用量已穩健成長。

桃園YouBike升級2.0系統前後，總車輛數始終維持在1萬輛以上，市府推出前60分鐘免費政策，優惠六都之冠，但去年租借總次數僅1338萬輛次，比前年1344萬輛次減少6萬輛次，衰退0.46%，其他五都租借輛次成長率至少5%以上，桃園不增反減。

桃園市審計處指出，桃園YouBike租借次數下滑，民眾滿意度也從93.6%下降到91.6%，不滿意則從5.7%上升到7.8%，不滿意主因為車輛調度、場站設備與車輛妥善率，其中以調度問題不滿意度最高，各場站超過20分鐘無車可借的平均次數從35次攀升到271次，超過20分鐘無柱可還車的平均次數也從0.9次上升到38次，應徹底檢討。

桃園市交通局解釋，桃園YouBike去年2月起，從1.0系統陸續升級至2.0，雖採「半半拆轉」方式讓場站同時保有2種系統可借還車，但車柱數量未增加，造成車輛調度不易、民眾借還不便，導致租借次數下滑。

交通局表示，系統升級期間租借情況不理想，但全面升級後明顯改善，去年2月升級前平均每月租借112萬次，轉換期間平均每月109萬次，去年９月升級完成後已提升至每月114萬次，今年6月更創新高128萬次。

市府表示，YouBike場站今年底預估會增加到625站，車輛再增加1400輛，要求業者加強調度，預估今年租借次數能增加至1368萬次。

YouBike

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