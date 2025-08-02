人氣繪本作家快閃一日店長 手繪限量T恤做公益助憨兒自立

財團法人真善美社福基金會今天下午在中壢舉辦真善美公益好市集活動，藝人、人氣繪本作家郭源元快閃現身擔任一日店長，為公益站台，義賣她親手設計的限量公益T恤，吸引許多粉絲到場選購做公益，幫助該基金會籌募30萬自立職業基金幫助老憨兒工作學習自立。

真善美公益好市集在中壢SOGO百貨商圈舉辦，現場集結超過20家特色品牌攤位，藝人郭源元現身吸引大批粉絲民眾熱情參與，她拿著繪製設計的T恤、搭配她各種表情、或扮可愛的鬼臉，向粉紛推薦義賣做公益，購買T恤的粉絲或民眾，都親切互動合影，毫無明星架子，現場氣氛溫馨，粉絲直呼「有愛又有感」。

郭源元長期關注憨兒議題，從年節禮盒代言到親自繪製公益T恤，用行動實踐她的溫柔善意，她現身義賣做公益，真善美的憨兒攜帶飲料驚喜探班，親手送上「應援飲料」，向郭源元表達感謝與支持，真善美基金會人員說，郭源元一日店長義賣銷售成果亮眼，不少粉絲甚至一次購買多件，將愛擴散出去。

郭源元說，她很榮幸被真善美邀請繪製公益T恤，也因設計繪製T恤義賣，成為經營代言人，透過參與這項公益義賣活動分享愛心，與同學、粉絲見面覺得很榮幸，透過這次活動拋磚引玉，希望社會大家了解憨兒，增進互動，幫助憨兒身心健康和學習工作自立。