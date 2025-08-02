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中壢仁海宮200周年金媽祖遶境啟動 周周3天表演熱鬧到年底

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢仁海宮建廟200周年祈安五朝福醮慶典活動啟動，廟方「金媽祖」起駕遶境，帶動中壢慶典熱鬧。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮建廟200周年祈安五朝福醮慶典活動啟動，廟方「金媽祖」起駕遶境，帶動中壢慶典熱鬧。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢仁海宮舉辦建廟200周年祈安五朝福醮慶典活動今天下午拉開序幕，廟方「金媽祖」起駕率各宮廟神尊60多車800多人中壢遶境，前往泰豐輪胎舊廠進行五朝福醮安座大典，仁海宮董事長王介禧表示，200周年福醮慶典系列活動今天起至年底，周周有表演活動，帶動中壢祈安慶典熱潮。

供奉「中壢媽」聞名的中壢仁海宮俗稱「新街廟」，慶祝建廟200周年，成立醮務局統籌辦理祈安福醮系列慶典，選在泰豐輪胎舊廠址2萬坪土地，作為福醮慶典廟會市集場地，今天起起駕遶境安座大典及市集開市，至今年底的每周五、六、日下午5時至12時營運，邀請民眾善信一起品嚐在地美食、體驗大型遊樂設施及選購精緻小物，感受慶典熱鬧氛圍。

王介禧表示，廟方籌辦200周年系列活動，去年迄今廟方與故宮博物院合辦「國寶巡遊」數位新媒體展，上月攜手樂天桃猿棒球隊、市府跨界舉辦「媽祖日」棒球公益活動，廟方「金媽祖」進場開球，今天起廟方請出「金媽祖」率神尊起駕安座及市集開市，周周有表演活動，火舞、中元慶典暨客家金曲演唱會等表演活動，還有日本阿波舞表演助陣，泰國的藝術團體，南非僑領贊助大型的偶布袋戲台，將熱鬧到年底。

中壢仁海宮建廟200周年祈安五朝福醮慶典活動啟動，廟方「金媽祖」起駕遶境，帶動中壢慶典熱鬧。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮建廟200周年祈安五朝福醮慶典活動啟動，廟方「金媽祖」起駕遶境，帶動中壢慶典熱鬧。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮建廟200周年祈安五朝福醮慶典活動啟動，廟方「金媽祖」起駕遶境，帶動中壢慶典熱鬧。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮建廟200周年祈安五朝福醮慶典活動啟動，廟方「金媽祖」起駕遶境，帶動中壢慶典熱鬧。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮建廟200周年祈安五朝福醮慶典活動啟動，廟方「金媽祖」起駕遶境，帶動中壢慶典熱鬧。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮建廟200周年祈安五朝福醮慶典活動啟動，廟方「金媽祖」起駕遶境，帶動中壢慶典熱鬧。記者曾增勳／攝影

中壢 媽祖 泰豐輪胎

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