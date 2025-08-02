桃園航空城拆遷戶重建需附水理計畫書不合理？市府讓步

桃園航空城3000多拆遷戶選擇安置街廓（配地），重建家園申請建照時，雨、汙水搭排需附水理計畫書，委由專業技師需花上萬元。議員徐其萬表示，拆遷戶認為這個不合理，經協調後，市府7月底已行文同意免附水理計畫書。

徐其萬指出，航空城開發案拆遷戶最後搬遷日是2026年12月底，不過選擇安置街廓的拆遷戶已經完成配地手續，陸續開始重建家園，大家都希望能省錢。水理計畫書會被認為不合理，關鍵在於開發區雖然有兩處汙水廠的計畫，並有預留汙水管線，但是一直不見汙水廠動工，造成拆遷戶住家的生活廢水沒辦法從汙水管送往處理廠，必須負擔做化糞池的費用，水理計畫主要就是說明家戶廢水如何處理。

拆遷戶認為明明有汙水幹管，家戶汙水可以納管送往汙水廠，不是拆遷戶不想納管，是汙水沒去處，才會挖化糞池排入側溝。市府水務、工務局表示，汙水廠必須要處理量符合成本效益才會興建，行政院今年6月已核定航空城兩處汙水廠計畫（水資源回收中心），訂明年完成招商，預計2032年完工。

徐其萬指出，同樣的情形過去也發生在青埔特定區，政府推動青埔開發計畫有20年了，原先一開始也不是先蓋汙水廠，一直到近兩年才動工，讓人質疑政府蓋汙水廠的觀念老舊，委由民間辦理，汙水達一定的量才會蓋處理廠，否則汙水量不足運轉會不敷成本，應該要像設法改變這樣的做法，讓住家直接納管，不是挖化糞池等以後納管。