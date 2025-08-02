快訊

氣象署豪大雨警示！嘉義縣朴子市、東石鄉立即停班停課

踢爆台師大女足抽血案！簡奇陞仍熱血：要當老師的老師

「BANPRESTO X 一番賞EXPO 2025」華山登場！鬼滅之刃、膽大黨與葬送的芙莉蓮統統有

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園航空城拆遷戶重建需附水理計畫書不合理？市府讓步

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
航空城拆遷戶重建家園申請建照可以不用附水理計畫書。記者鄭國樑／攝影
航空城拆遷戶重建家園申請建照可以不用附水理計畫書。記者鄭國樑／攝影

桃園航空城3000多拆遷戶選擇安置街廓（配地），重建家園申請建照時，雨、汙水搭排需附水理計畫書，委由專業技師需花上萬元。議員徐其萬表示，拆遷戶認為這個不合理，經協調後，市府7月底已行文同意免附水理計畫書。

徐其萬指出，航空城開發案拆遷戶最後搬遷日是2026年12月底，不過選擇安置街廓的拆遷戶已經完成配地手續，陸續開始重建家園，大家都希望能省錢。水理計畫書會被認為不合理，關鍵在於開發區雖然有兩處汙水廠的計畫，並有預留汙水管線，但是一直不見汙水廠動工，造成拆遷戶住家的生活廢水沒辦法從汙水管送往處理廠，必須負擔做化糞池的費用，水理計畫主要就是說明家戶廢水如何處理。

拆遷戶認為明明有汙水幹管，家戶汙水可以納管送往汙水廠，不是拆遷戶不想納管，是汙水沒去處，才會挖化糞池排入側溝。市府水務、工務局表示，汙水廠必須要處理量符合成本效益才會興建，行政院今年6月已核定航空城兩處汙水廠計畫（水資源回收中心），訂明年完成招商，預計2032年完工。

徐其萬指出，同樣的情形過去也發生在青埔特定區，政府推動青埔開發計畫有20年了，原先一開始也不是先蓋汙水廠，一直到近兩年才動工，讓人質疑政府蓋汙水廠的觀念老舊，委由民間辦理，汙水達一定的量才會蓋處理廠，否則汙水量不足運轉會不敷成本，應該要像設法改變這樣的做法，讓住家直接納管，不是挖化糞池等以後納管。

桃園 青埔 航空城

延伸閱讀

消毒水急缺！朴子市洪水災後公衛危機升溫 里長盼縣府支援

桃園菓林重劃區明通車 緊鄰2捷運及產專區…張善政「要發了」

桃園豪雨「炸」路面！汙水暴衝 蘆竹馬路破大洞

高雄市類鼻疽增6例確診個案 2例死亡有汙水接觸史

相關新聞

桃園航空城拆遷戶重建需附水理計畫書不合理？市府讓步

桃園航空城3000多拆遷戶選擇安置街廓（配地），重建家園申請建照時，雨、汙水搭排需附水理計畫書，委由專業技師需花上萬元。...

桃園YouBike前60分鐘免費六都最優惠 租借竟然不增反減

桃園市政府鼓勵民眾使用綠色運具，前年4月推YouBike前60分鐘免費，預估1年增加15%騎乘量，但桃園市審計處調查去年...

竹北新地標「未來之心」施工占人行道？縣府：當初是借用土地

緊鄰高鐵新竹車站西側的「未來之心Gateway Plaza」第一階段近期動土施工，但卻有民眾投訴，施工圍籬竟占用人行道、...

快成精了？桃園水溝開蓋驚見整排樹根亂竄

桃園市養工處近日進行桃園區青溪國小前水溝蓋整平工程，翻開預鑄水溝蓋驚見人行道路樹竄根嚴重，整條水溝盤根錯節，模樣嚇人，為...

全預約制...苗栗解決南庄偏鄉交通斷鏈問題 獲頒幸福巴士金運獎

苗栗縣政府推動偏鄉交通改善措施，交通工務處輔導南庄鄉提供幸福巴士服務，成功解決鄉內較偏遠地區大眾運輸斷鏈問題，榮獲交通部...

三鶯線延伸八德拍板 張善政：拚明年動工

新北捷運三鶯線預計明年通車，繼近日列車開上軌道實測後，昨天再傳行政院核定「捷運三鶯線延伸桃園八德段」綜合規畫案，好消息立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。