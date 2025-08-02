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桃園YouBike前60分鐘免費六都最優惠 租借竟然不增反減

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園YouBike雖有前60分鐘免費優惠，去年租借次數卻比前年低，被審計處點名待改善。記者陳俊智／攝影
桃園YouBike雖有前60分鐘免費優惠，去年租借次數卻比前年低，被審計處點名待改善。記者陳俊智／攝影

桃園市政府鼓勵民眾使用綠色運具，前年4月推YouBike前60分鐘免費，預估1年增加15%騎乘量，但桃園市審計處調查去年租借情況不增反減，去年比前年衰退0.46%，是六都唯一負成長的直轄市；交通局解釋租借次數下滑與系統升級有關，升級後已穩健成長。

桃園YouBike從去年1月系統升級前至今，車輛始終維持再1萬輛以上，市府雖推前60分鐘免費政策，優惠六都之冠，但桃園市審計處調查去年租借次數1338萬次比前年1344萬次略減，成長率衰退0.46%，相較其他五都成長率至少5%以上，情況有待改善。

桃園市審計處指出，桃園YouBike不僅租借次數下滑，民眾滿意度也從93.6%降到91.6%，不滿意則從5.7%上升到7.8%，而不滿意的主因來自車輛調度、場站設備與車輛妥善率3方面，其中以調度問題占比最高，各場站超過20分鐘無車可借的平均次數從35次攀升到271次，超過20分鐘無柱可還車的平均次數也從0.9次上升到38次，應檢討原因。

交通局解釋，桃園YouBike去年2月陸續從1.0升級至2.0系統，雖採「半半拆轉」方式讓場站同時保有2種系統可借還車，但車柱數量未增加，確實會造成業者調度不易和民眾借還不便，進而導致租借意願降低與租借次數下滑。

交通局表示，系統升級期間租借情況雖不理想，但去年9月全面升級後，情況已經改善。拆轉前平均每月租借112萬次，拆轉中平均每月109萬次，拆轉後已提升至每月114萬次，今年6月更創新高128萬次，而場站預估今年底會增加到625站，車輛會再增加1400輛，也會要求業者加強調度，預估今年整體租借次數能達1368萬次。

桃園 YouBike

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