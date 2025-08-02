竹北新地標「未來之心」施工占人行道？縣府：當初是借用土地
緊鄰高鐵新竹車站西側的「未來之心Gateway Plaza」第一階段近期動土施工，但卻有民眾投訴，施工圍籬竟占用人行道、妨害通行。但縣府說明，當初是借用鐵道局土地建置人行道，該處屬建築基地，會勘後開發商也願意在不影響施工的範圍內盡力配合。
宏匯集團取得交通部鐵道局高速鐵路新竹車站特定區開發經營權，將興建2棟地上26層、地下4層的商場百貨、店舖及辦公大樓，2棟樓高預計均為119.4公尺。近期第一階段已動土施工，預計2027年底完工後可成為「台灣矽谷」新地標。
不過近來有民眾陳情，建案基地周遭人行道全被開發商宏匯集團工地圍籬占用，不僅妨害通行，原本自行車可通過，現在連推娃娃車都困難。新竹縣政府也說明，人行道屬於建築基地，當初工務處建置人行道為借用鐵道局土地興建，近期各級單位和新竹縣議員吳旭智已與開發商會勘，未來將依會勘決議辦理。
吳旭智指出，過去鐵路局無償借用土地給縣政府拓寬人行道，但鐵路局標售土地時，並沒有扣除人行道，所以造成人行道寬度不足的問題。各級單位30日已與宏匯集團會勘，開發商也願意在不影響施工的範圍內盡力配合。
吳旭智說，復興二路側人行道，竹北市公所會將樹穴填平30公分，宏匯圍籬後退20公分，將人行道維持在150公分。因此處必須先施做連續壁，無法退縮更多；嘉豐十一路因為離連續壁不遠，所以無法退縮，目前剩下的人行道仍有150公分左右。
吳旭智表示，關於復興三路側人行道，會先退縮回復原本的人行道，因為南面工程（復興三路）屬宏匯第二期的工程，2027年前會先進行北面的大樓工程，已和宏匯協調南面工地圍籬先退回既有人行道讓民眾通行，待2027年至2029年開始南面大樓工程時，北面的人行道已經完工開放，屆時再來處理南面圍籬的問題。
吳旭智說，至於復興二路人行道寬度剩下150公分，寬度不足以人車共道，宏匯集團會提供基地的一部份給Youbike設站，暫時將復興二路的站點遷移，他也建議一併將車柱數增加，因為高鐵Youbike站點的使用率是竹北最高的站點，常常都會借不到車，已請縣府交旅處一併納入考量。
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