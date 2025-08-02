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快成精了？桃園水溝開蓋驚見整排樹根亂竄
桃園市養工處近日進行桃園區青溪國小前水溝蓋整平工程，翻開預鑄水溝蓋驚見人行道路樹竄根嚴重，整條水溝盤根錯節，模樣嚇人，為維護安全將斷根，整個工程預計暑假前完成。
民進黨桃園市前議員范綱祥昨天在臉書分享青溪國小水溝開蓋照片，10多公尺的水溝壁面布滿密密麻麻的樹根，最粗堪比成人手腕，甚至有樹根橫生緊黏另一個壁面，阻礙排水。
菩提樹竄根引發討論，范綱祥稱「打開排水溝才知道樹根有那麼厲害」，網友則留言「種錯樹的後果」、「種樹之前要先了解」等語，也有人質疑這種排水系統工程有用嗎」。
養工處表示，水溝位置是青溪國小前的自強路，原本的水溝蓋是採預鑄工法施作，一塊一塊拼接，近日有接送家長反映水溝蓋凹凸不平，恐對接送人車及學生安全造成危害，已決定整平，開蓋才是樹根亂竄導致水溝蓋凹凸不平。
養工處指出，水溝旁的路樹是菩提樹，屬淺根性植物，樹根有竄根習性，施工人員在開蓋時也被盤根錯節景象嚇一跳。由於路樹是桃園區公所管養，與公所協調後，將由施工團隊斷根，以維持水溝排水順暢，新的水溝蓋也將採用澆注工法，除預留孔洞，其他部分都將變成密合式管道，避免竄根影響排水情況發生，整個工程預計暑假結束前完工，也會提醒公所留意路樹斷根後的平衡及安全牢固問題。
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