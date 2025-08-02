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全預約制...苗栗解決南庄偏鄉交通斷鏈問題 獲頒幸福巴士金運獎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府推動偏鄉交通改善措施，交通工務處輔導南庄鄉提供幸福巴士服務，成功解決鄉內較偏遠地區大眾運輸斷鏈問題，榮獲交通部「114年幸福巴士金運獎─特別獎」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府推動偏鄉交通改善措施，交通工務處輔導南庄鄉提供幸福巴士服務，成功解決鄉內較偏遠地區大眾運輸斷鏈問題，榮獲交通部「114年幸福巴士金運獎─特別獎」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推動偏鄉交通改善措施，交通工務處輔導南庄鄉提供幸福巴士服務，成功解決鄉內較偏遠地區大眾運輸斷鏈問題，榮獲交通部 「114年幸福巴士金運獎─特別獎」，縣府推動交通平權的具體成果獲得中央肯定。

縣府指出，原由苗栗客運經營的5824「南庄─向天湖路線」，因長年虧損及駕駛人力短缺，加上疫情衝擊，於2022年退場。為維持基本交通服務，南庄鄉公所主動出擊，與地方創生青年團隊及「台灣真好」業者洽談合作，當年完成向天湖與鹿場兩條路線的續營，並於去年將2條路線整併為大東河線，全線均採全預約制，靈活彈性的路線規畫滿足當地居民就醫、就學與日常採買需求。

縣府指出，今年1月16日工務處改制為交通工務處，改制第一年就榮獲交通部金運獎特別獎，中央對偏鄉交通政策推動成果高度肯定；南庄幸福巴士的成功經驗，不僅提升在地生活便利性，也為縣內偏鄉運輸政策提供明確方向與可行範例。

交通工務處表示，未來除持續擴大推動縣內各鄉鎮的幸福巴士服務外，也要將南庄模式推廣至縣內其他偏遠鄉鎮，結合地方資源與創新運營方式，打造「交通無死角、移動零距離」的幸福苗栗。

南庄鄉長羅春蓮表示，感謝交通部公路局推動幸福巴士政策及縣府、新竹區監理所一路以來的協助，更要感謝營運團隊及南庄鄉親的支持，有一輛貼近居民需求的「幸福巴士」就能讓大家洽公、就醫、上學、採買都安全便利，希望讓這輛車繼續載著大家的祝福與期待，開往山中的各角落，並真正落實行的正義。

苗栗縣政府推動偏鄉交通改善措施，交通工務處輔導南庄鄉提供幸福巴士服務，成功解決鄉內較偏遠地區大眾運輸斷鏈問題，榮獲交通部「114年幸福巴士金運獎─特別獎」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府推動偏鄉交通改善措施，交通工務處輔導南庄鄉提供幸福巴士服務，成功解決鄉內較偏遠地區大眾運輸斷鏈問題，榮獲交通部「114年幸福巴士金運獎─特別獎」。圖／苗栗縣政府提供

巴士 偏鄉 苗栗縣

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