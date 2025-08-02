「桃園小小市長營」夯到爆 25名孩童卻無人想當市長原因曝光

桃市府年年開放報名必遭秒殺的「桃園小小市長市政體驗營」，首批參加的25名國小一、二年級孩童，昨於市府及局處活動一整天後，在與市長伯伯聊天時，不經意透露「不想當市長」原因竟是「好累喔」，張善政以「認真讀書、好好做人」勉勵孩子們。

張善政說，藉著「一日市長」的體驗，讓孩子們在遊戲中學習，建立基礎的公共治理觀念，他鼓勵孩子們把握機會，培養認真學習的態度，與誠實做人的品格，為未來奠定堅實的基礎。

今年市政營活動內容豐富多元，不僅保留歷年廣受好評的「市政大富翁」、「小小警察」及「消防員實作體驗」，更與在地企業合作，新增「太陽能小賽車」組裝課程，讓孩子們親手體驗智慧科技的魅力。

新聞處長羅楚東指出，由於活動口碑在家長間口耳相傳，以致報名人數逐年攀升，甚至吸引外縣市家長頻頻來電詢問，今年多達3000人搶著報名，顯見市民對市政體驗這項活動的熱烈支持與肯定。

為了讓更多學童有機會參與，市府新聞處今年首度推出「桃園小小市長視察GO」線上互動遊戲，讓孩子在家也能化身為「小小市長」，透過有趣的虛擬視察任務，認識桃園13個行政區的特色景點與在地文化，這個遊戲將開放半年，讓孩子們學習的樂趣不因夏令營隊結束而中斷。