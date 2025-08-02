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新竹縣最年輕警局長上任 曾破創意私房案

聯合報／ 記者郭政芬曾健祐陳恩惠／連線報導
新竹縣新任警察局長林建隆打破紀錄，成為竹縣最年輕的警察局長。記者郭政芬／攝影
新竹縣新任警察局長林建隆打破紀錄，成為竹縣最年輕的警察局長。記者郭政芬／攝影

警界高階人事大搬風！新竹縣警察局長林建隆昨天履新，不僅打破紀錄成為竹縣最年輕局長，也是首位科偵專長出身的縣市警察局長。他昨天在地方仕紳見證下宣誓就職，副縣長陳見賢也盼他發揮長才，協助竹縣打詐，守護民眾財產安全。

1976年出生的林建隆是中央警察大學資訊管理系64期，畢業後持續專攻資訊領域學問，目前攻讀資工博士，過去曾任警政署資訊室科長、刑事局科長、偵查第九大隊長、警政署資訊室主任和刑事局科技犯罪防制中心主任等要職，也參與無數大小案件，包括八里雙屍命案與高鐵炸彈案，並破獲「創意私房」色情網站，瓦解兒少性犯罪產業鏈。

新竹縣副縣長陳見賢稱讚林建隆到竹縣是縣民之福，也希望林建隆協助厚植竹縣科技犯罪的偵查能力與技術，幫助竹縣打詐。

台中市原警察局長李文章被拔擢為警政署副署長，局長昨由警大50期畢業的警政委員吳敬田接任，市長盧秀燕主持交接儀式時特別稱讚吳歷練完整，相信在吳的領導下會表現更好。

桃園市警察局長昨天也由警大50期畢業的廖恆裕接任，廖曾在桃園服務，熟稔地方大小事，後來陸續歷練警政署主祕、航警局長等要職，歷練完整，因性情溫和，被譽為警界「儒將」；桃園市長張善政表示，桃園治安去年在民眾滿意度排第一名，希望廖能持續帶領地方治安進步。

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影／曾破「創意私房」案 竹縣警局長林建隆新上任創2紀錄

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