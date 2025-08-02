三鶯線延伸八德拍板 張善政：拚明年動工

新北捷運三鶯線預計明年通車，繼近日列車開上軌道實測後，昨天再傳行政院核定「捷運三鶯線延伸桃園八德段」綜合規畫案，好消息立刻在新北與桃園傳遍，地方期盼便捷交通帶動繁榮發展，桃園市長張善政則喊出「目標明年動工，9年內完工」。

捷運三鶯線延伸八德全長約4.03公里，沿途設有3座車站，總經費約160.57億元，經費分攤比例為中央91.25億元、桃園市政府69.32億元；由於中央要求延伸段必須與三鶯線系統相容，能「一車到底」，不須轉乘，因此工程設計與發包由桃園市政府委託新北市政府代辦。

新北捷運局長李政安表示，捷運三鶯線延伸八德段2019年11月13日經行政院核定可行性研究後，綜合規畫報告2024年3月1日交通部審查通過，同年6月11日由國發會審查通過，隨後送行政院核定。為加速推動時程，捷運局已先啟動基本設計作業，預計8月中旬能提經費審議，整體期程應該能比原先預計提早半年。

李政安指出，延伸八德段將採高架方式跨越大湳交流道，在和強路口設置LB12a高架車站並結合八德轉運站，然後沿著和強路至豎啣埤東側設置LB13高架車站，進入住宅區前改為地下化，LB14終點站將與桃園捷運綠線G04站共構。

桃園市捷運工程局長劉慶慶表示，延伸段不僅終點站與綠線G04站共構，還能站內轉乘，將是連接桃園與雙北捷運路網的重要南軸幹線，串聯桃園「三心六線」與雙北市「三環六線」捷運路網，未來北北桃交通更加便捷。

國民黨立委邱若華為地方爭取建設，在立院質詢行政院、交通部與工程會官員多達14次，昨天聽到好消息，她表示「樂見地方發展，盼如期如質完工」；國民黨桃園市議員楊朝偉也說地方期盼這條捷運很久了，期待它能帶給地方繁榮；民進黨桃園市議員呂林小鳳則指捷運運量比公車大，準點率也比公車高，對往返雙北的桃園通勤族絕對是利多。