中壢仁海宮20個陣頭遶境 100公斤金身明將現身坐鎮超吸睛

桃園市中壢區重要地方信仰中壢仁海宮今舉行第14屆董監事就職典禮，桃園市長張善政出席表示，仁海宮在董事長王介禧及全體董監事的用心經營下，不僅是中壢地區重要的信仰中心，也在推動宗教文化活動方面成果豐碩。今年適逢仁海宮建宮200周年，仁海宮預計舉辦一系列慶典活動直至年底，市府也致上祝賀，祝福廟務昌隆、香火鼎盛。

張善政指出，仁海宮長期支持市府各項市政推動，包括今年台灣燈會在桃園舉辦期間，宗教燈區因宮廟熱情參與而更加多元精彩；此外，仁海宮在慈善事務上也積極響應，展現善行義舉；在文化推廣方面，無論是邀請日本阿波舞團來台演出，或與國立故宮博物院合辦展覽，皆充分展現地方宮廟結合文化發展的積極行動。

民政局表示，中壢仁海宮主祀天上聖母，1867年定為鎮殿主神，以庇佑商旅平安，香火綿延不絕。該廟為三殿式建築，裝飾壯麗華美，是中壢地區歷史最悠久的寺廟之一，因位於新街地區，也俗稱「新街廟」，是在地民眾重要的信仰與文化據點。

王介禧表示，4年前來當選董事長之後，時間過得很快，今年6月改選，那今天8月1日正式再擔任第14屆的董事長，他上任後有很多活動擴大辦理，或結合科技的故宮展覽，也累計2萬人次參觀等，就是希望可以把傳統的媽祖神結合現代科技發展。也一直朝向讓香客來上香祈福外，在廟裡也可以有一些藝術品來觀賞，9月初也會開放仁海宮歷史館，讓民眾參觀文物，精彩可期。

王介禧說，那明天在中壢仁海宮3點半會迎神出發，有20個陣頭，約700人沿著延平路、文化路、文化路、六合街到環北路，再到延平路，再到泰豐輪胎，下午5點會正式來開壇請大尊約100公斤金身媽祖來去坐鎮，為系列活動正式拉開序幕，之後每周周末都會有活動，包括街頭藝人表演，還有布袋戲、歌仔戲、音樂會，還有民歌及日本阿波舞，還有泰國的藝術團體來表演，也會邀請弱勢團體來暢遊，及廟會市免費吃喝玩樂來做公益。