新竹市又挖出「大秘寶」 頭前溪工程挖出營建廢棄物

新竹市台68線橋下頭前溪左岸生態教育廊道工程近期動工整地後，竟挖出12年前被偷倒的大量廢棄物。市議員曾資程要求市府與施工單位依相關法規妥善處理。市府表示，將依現場事證追查違規行為人，待清理作業完成後，方可進行步道鋪面設置。

曾資程指出，70至90年代經濟起飛，環保法規鬆散，頭前溪畔成為事業廢棄物偷倒者的天堂，這些被掩埋數10年的汙染，如今隨工程開挖浮現，依照工程合約規定，可再利用的建築廢棄物（如磚石混凝土），可就地打碎做為鋪面基礎回填；無法再利用者，則須依規定清運處理，不得就地掩埋。

曾資程表示，相信多數營造廠商有企業良心與社會責任，會依法施工、按圖執行，但也不能排除極少數廠商會為節省成本，鋌而走險、偷工減料。他在第一時間打電話通知設計監造單位與市府環保局，要求嚴格控管施工品質與廢棄物流向，避免發生任何掩埋汙染的情事。

曾資程強調，過去頭前溪是廢棄物偷倒的溫床，但當時執政的市長都無心無力整治與改造，好不容易前市府林智堅任內，先後爭取前瞻計畫水環境1到5梯次補助，逐步完成頭前溪左岸段落整建，如今第6梯次工程是整體改造的最後一塊拼圖，也是他擔任議員爭取到的最後拼圖，期市府能依規妥善處理，杜絕讓頭前溪成為廢棄物偷倒天堂。

新竹市環保局表示，新竹左岸經國大橋至水源生態池橋下及堤上空間建置計畫新建工程於今年7月4日開工，初期工程進行基地整理並開挖現場土方，施工單位於7月18日開挖土層下方發現大量廢棄物，如營建廢棄物、塑膠、家具、輪胎、木材等，已立即通報水利署第二河川分署與使用管理單位交通部公路局辦理現場會勘，將盡速釐清廢棄物來源並研議相關移除處置措施。

環保局說明，為維護環境品質並確保工程順利進行，將依據現場事證追查違規行為人，並持續督促土地管理單位進行環境復原作業，徹底清除該處廢棄物。待清理作業完成後，方可進行步道鋪面設置，打造安全、整潔且適合民眾休憩的堤上活動空間。