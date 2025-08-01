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利多來了！政院拍板捷運三鶯線延伸八德 桃園與新北合作拚明年動工

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
行政院核定捷運三鶯線延伸八德計畫，有助提升北北桃大眾運輸服務量能與帶動城市繁榮。圖／桃園是捷運工程局提供
行政院核定捷運三鶯線延伸八德計畫，有助提升北北桃大眾運輸服務量能與帶動城市繁榮。圖／桃園是捷運工程局提供

桃園市捷運工程局今天下午發布重大消息，指行政院今天核定「捷運三鶯線延伸八德計畫」，未來市府將與新北市政府合作，力拚9年完工，促進北北桃生活圈緊密結合，帶動城市發展繁榮。

桃園捷運工程局長劉慶豐指出，捷運三鶯線延伸八德計畫路線自捷運三鶯線鶯桃福德站（LB12站）起，沿福德一路高架興建，跨越國道2號大湳交流道，續沿「八德區和強路至介壽路新闢道路」向西南方向前進，行經八德非都市計畫農業區後轉地下化，最終與桃園捷運綠線銜接，終點站與綠線G04大湳站共構並提供站內轉乘。

劉慶慶表示，桃園捷運綠線主線與新北捷運三鶯線均進入施工階段，捷運三鶯線延伸至八德段，將成為連接桃園與雙北捷運路網的重要南軸幹線，串聯桃園「三心六線」與雙北市「三環六線」捷運路網，不僅能有效提升區域交通便利性，更能響應中央2050淨零碳排政策，實現串聯北北桃生活圈目標。

劉慶豐說，捷運三鶯線延伸八德全長約4.03公里，沿途設有3座車站，總經費約160.57億元，經費分攤比例為中央91.25億元、桃園市政府69.32億元，桃園經費部分將由預算編列及土地開發等自償性經費支應。

另外，為爭取早日動工，捷運三鶯線延伸八德計畫已於去年6月綜合規畫尚未核定前就進行基本設計作業，待工程經費送工程會審議核定就能辦理發包，目標明年能動工，力拚如期如質通車。

行政院核定捷運三鶯線延伸八德計畫，有助提升北北桃大眾運輸服務量能與帶動城市繁榮。圖／桃園是捷運工程局提供
行政院核定捷運三鶯線延伸八德計畫，有助提升北北桃大眾運輸服務量能與帶動城市繁榮。圖／桃園是捷運工程局提供

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