桃園斥資1.1億蓋八德轉運站 營運1年多竟無國道客運

桃園市政府斥資1.1億元興建八德轉運站，提供城際運輸，但去年2月迄今無長途國道客運進度，跨縣市公車路線最遠只到新北市永寧轉運站，被桃園審計處點名亟待改善；桃園市交通局表示，持續爭取業者進駐，也會檢視營運方針及長期營運必要。

八德轉運站去年2月13日啟用後，曾被地方質疑功能如同「雞肋」，雖匯集各公車路線方便轉乘，但增加停靠點也拉長通勤時間，而且除了往返新北之外，無法前往其他縣市；桃園市議員呂林小鳳、朱珍瑤等人曾在議會質詢此議題，認為交通局應該積極爭取。

桃園市審計處指出，八德轉運站興建之初曾規劃6條城際輸運路線，除了往返捷運永寧站，還有捷運古亭站、台中、台南等地，但國道客運業者考量增設站點會拉長行駛路線與行車時間，司機恐有超時問題，評估營運成本後，進駐意願不高，致使轉運站迄今沒有遠赴台北、新竹市或其他縣市的國道客運，此情與當初設置目的不合，有待改善。

交通局表示，雖然國道客運路線與設站准否權責在交通部公路局，但地方持續爭取與業者合作機會。因八德轉運站緊鄰國道2號大湳交流道，所以只要來南北往客運有經過國道2號，都是爭取合作的對象。

交通局強調，八德轉運站目前雖無國道客運，但7條市區公車服務範圍廣大，分別通往桃園市區、中壢龍岡、高鐵桃園站和新北市永寧轉運站、三峽恩主公醫等地，而且路線班次密集，每月服務人次逾2萬名，未來隨捷運三鶯線開通和地方發展，轉乘需求一旦增加，可望提升客運業者進駐意願，成為便捷交通節點。