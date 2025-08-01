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竹市今起擴大B、C型肝炎篩檢對象 39至79歲免費檢查
新竹市今起推動「擴大B、C型肝炎篩檢年齡政策」，39歲（1986年以前出生）至79歲民眾，終身可享有一次免費B、C型肝炎篩檢，邀請符合條件的市民朋友，攜帶健保卡至竹市130家合約醫療院所或三區衛生所檢查。
新竹市代理市長邱臣遠指出，肝病在早期通常沒有明顯症狀，若能及早接受篩檢與治療，不僅大幅提升治癒機會，更能有效預防肝硬化或肝癌的發生。市府積極串聯在地醫療資源，邀請市民「查肝炎、顧健康」，及早篩檢、及早預防。
新竹市衛生局表示，肝臟是身體的重要「代謝工廠」，卻因缺乏痛覺神經而默默承受各種傷害，等到出現明顯症狀時，往往已為時已晚。據國民健康署統計，2011年起提供45至79歲民眾終身一次免費B、C型肝炎篩檢後，B型肝炎陽性率從15.6%下降至9.5%；C型肝炎亦由3.6%降至1.5%。
新竹市衛生局說明，民眾進行肝炎篩檢時，可同步接受成人健康檢查服務，30至39歲者每5年1次、40歲至64歲者每3年1次、65歲以上長者每年1次，相關合約醫療院所可至網站( https://reurl.cc/1O0kZD )查詢。
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