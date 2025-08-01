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紅包最得長輩心！竹縣百歲人瑞今年將改發1萬元現金

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
根據新竹縣政府社會處報告，縣內百歲人瑞人數逐年成長，2023年為91位、2024年已增至103位，預估今年將突破120位。圖／呂宛庭提供
根據新竹縣政府社會處報告，縣內百歲人瑞人數逐年成長，2023年為91位、2024年已增至103位，預估今年將突破120位。圖／呂宛庭提供

為表達對百歲人瑞長者的敬意，新竹縣政府提案，將原本致贈每位百歲長者價值1000元的禮品，改為發放1萬元紅包禮金，總經費預估達120萬元，預計今年內發放。

根據新竹縣政府社會處報告，縣內百歲人瑞人數逐年成長，2023年為91位、2024年已增至103位，預估今年將突破120位。過去縣府僅編列12萬元預算，用以採購禮品發送長者，但為回應實際需求與基層建議，縣府今年決定改以現金方式發放，所需新增經費為108萬元，該案於新竹縣議會臨時會中通過，將於今年度先行墊付，並於115年度編列預算轉正。

新竹縣議員呂宛庭指出，她自上任以來，每年皆參與縣府辦理的百歲人瑞表揚活動，實地前往長者家中祝賀，發現相較於實體禮品，長輩們對於紅包更感期待。

她說：「我們帶去很多禮物，但長輩最開心的還是紅包。對長者而言，收到紅包不只是祝福，更是一種實際又喜氣的心意。」她也感謝縣府團隊願意聽見基層聲音，讓百歲人瑞的祝賀內容從禮品升級為1萬元現金，更貼近長輩的實際需求。

縣府說明，紅包政策的經費中已有12萬元原列於「身心障礙及老人福利」科目，其餘不足經費將依規定辦理墊付，並於下年度正式編列預算支應，確保政策順利推動與落實。

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