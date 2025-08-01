苗栗交通事故「30日內死亡人數」增43％ 警強化違規取締

苗栗縣今年1至4月交通事故「30日內死亡人數」，較去年同期增加43％，縣長鍾東錦於縣務會議要求研議改善；對此，縣警局分析台61線、台3線及縣道128線等多處易肇事路段路口，將持續強化路段路口巡查、交通宣導及違規取締。

縣警局盤點高風險路段，其中台61線、台3線、台1線及縣道128線等多處路段事故發生率偏高。其中台61線與台1己線、龍江街等路口因車輛頻繁匯入匝道，車速較快，容易發生追撞、側撞等事故；台3線117.5公里至118.5公里路段則為山區彎道路段，假日常發生超速或過彎失控而導致交通事故。

市區路段方面，南北交通要道台1線與頭份市中華路及和平路口，為市區人潮頻繁區域，為高事故發生率熱點；縣道128沿線銜接台13線、台6線、台1線，以及拱天路等多條要道，部分路段鄰近拱天宮及銅鑼工業區，參拜人潮及平日上下班時段車流交織，常有因轉向不當或未注意車前狀態而造成的交通事故。

經統計，今年1至4月交通事故「30日內死亡人數」達33人，較去年同期增加10人，日前縣務會議中，鍾東錦於要求縣府交工處與警察局等單位滾動檢討，針對肇事高風險路段，分析肇因研擬改善對策，保護民眾寶貴生命。

縣警局表示，即日起將持續強化高風險路段路口巡查、交通宣導及違規取締，也呼籲駕駛人養成良好駕駛習慣，遵守交通規則，行車時保持警覺，注意路況變化，共同維護安全。